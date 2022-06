Rodolfo Hernández agradece al Nuevo Liberalismo por su voto en segunda vuelta

El excandidato a las consultas presidenciales y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, comunicó la decisión que su partido tomó, de cara a la segunda vuelta del 19 de junio.

Galán, a través de una rueda de prensa, dijo que la posición de su partido, de cara a los próximos escrutinios, se da luego de una serie de reuniones durante esta semana, con los parlamentarios electos (Petro y Hernández), sus concejales, congresistas, etc.

“Fruto de nuestras conversaciones, tomamos la decisión de personalmente presentarle a los dos candidatos cinco puntos fundamentales que les pedimos sean tomados en cuenta para su programa de gobierno”.

Sus razones, dijo, se da porque “el partido cree que Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que hay que reconocerlo. En la Coalición Centro Esperanza, lo supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo uribista pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro. Ese centro quiere que la lucha contra la corrupción sea una prioridad. Una causa que está en el ADN de nuestro partido”.

Hernández, tan solo hace tres años, en entrevista con el medio Cosmovisión, habló sobre su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe y como “él va a Bucaramanga. Él me llama, él me aprecia, yo siento que él me quiere”.

“Yo sí lo aprecio. Uribe me ayudó a mi (para su periodo como alcalde de Bucaramanga). No el Centro Democrático. Fue él cuando me escuchó el discurso y dijo venga para el Hotel Chicamocha. Eso fue el 26 de marzo de 2015. Le pidió a toda la gente que ‘él que me quiera acompañar a mi tiene que votar por Rodolfo’. Yo tengo una deuda de gratitud”.

Finalmente, ante esta noticia, el candidato por el partido Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, quien se encontraba ya en videollamada durante el comunicado, agradeció a Galán por su voto y confianza.

“Veo con alegría que cada día se suman más colombianos a esta voluntad de cambiar las realidades que viene sintiendo el país. Muchísimas gracias al Nuevo Liberalismo, a sus directivos y a Juan Manuel Galán”.