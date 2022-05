“Yo siento que Uribe me quiere y tengo una deuda de gratitud con él”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, sorprendió en la noche de este jueves por su ascenso en las más recientes encuestas que revelan cuál candidato/a estaría más cerca de la Casa de Nariño.

La primera, realizada por CNC y publicada por Revista Semana, muestra un empate técnico entre Federico Gutiérrez y Hernández, mientras Gustavo Petro sigue a la cabeza en la intención de voto de los colombianos.

Según la medición, si las elecciones fueran el próximo domingo, el 35,8 % de los encuestados votaría por Gustavo Petro, mientras que el 20,8 % votaría por ‘Fico’ y el 19,1% por Hernández, lo que demuestra que el segundo y tercer lugar está casi igualado.

Por otra parte, la encuesta Invamer difundida por Noticias Caracol, el aspirante ‘Fico’ le gana solo por siete puntos al ingeniero: 27, 1 % y 20,9 % respectivamente. De los tres que ocupan los primeros lugares- y que lidera Petro- el que más porcentaje subió desde las encuestas anteriores es el exalcalde de Bucaramanga; pues en la última encuesta pasó de 13,9 % a 20,9 %, ganando así 7 puntos porcentuales.

Ante el panorama presentado en este sondeo, seguidores han celebrado los resultados, mientras que en el otro costado, recuerdan su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe durante su mandato en el municipio.

“Estoy perplejo por los que votaron por Iván Duque, porque yo no vote por él. Él lo sabe, se lo dije y se lo comente al doctor Uribe quien también va allá a Bucaramanga y el me llama, él me aprecia, yo siento que él me quiere”, aseguró el hoy candidato presidencial Hernández.

Sus palabras se da en una entrevista para el medio Cosmovisión el 16 de julio de 2019: “Yo sí lo aprecio. Uribe me ayudó a mi. No el Centro Democrático. Fue él cuando me escuchó el discurso y dijo venga para el Hotel Chicamocha. Eso fue el 26 de marzo de 2015. Le pidió a toda la gente que ‘él que me quiera acompañar a mi tiene que votar por Rodolfo’. Yo tengo una deuda de gratitud”.

Acto seguido habló sobre el número de votos que en ese entonces obtuvo, para llegar hasta la Alcaldía de Bucaramanga: “A que puso 1.000 votos, 20, 50, no sé cuánto. Los votos que sacamos nosotros, contra toda la politiquería, fue sin comprar un voto, sin un contrato, sin un puesto, sin nada: 80.000. Le ganamos a todos”.

Su administración se dio en el periodo del 2016 al 2019. Y antes de que iniciara, el exsenador Uribe publicó el 26 de marzo de 2015, a través de su cuenta de twitter, su apoyo público al exaspirante: “Rodolfo Hernández, candidato independiente en Bucaramanga, lo apoyamos”. “Rodolfo Hernandez, candidato independiente a la alcaldía de Bucaramanga, incorruptible”.

‘El ingeniero’ dentro de su carrera política, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en 1995, pues al parecer su empresa constructora habría firmado un convenio con la Alcaldía de Piedecuesta (Santander) mientras él era concejal.

El 14 de mayo de 2021, dos años después de que afirmara su cercanía con Álvaro Uribe, en una entrevista que fue publicada en su cuenta de youtube, aseguró que en ningún momento se consideró uribista.

“No nunca. No recibí favores. Simplemente por recomendación de él votaron algunos. Yo no sé cuántos o ninguno votaron (...) Lo peor es uno no reconocer un apoyo que él dio cuando yo me lance a la alcaldía. Yo fui al Hotel Chicamocha le eche el cuento y me dijo ' me gusta’. Yo quiero apoyar esa idea y me llevó a un salón. Y les dijo ‘señores aquí el ingeniero Rodolfo Hernández me echó ese cuento, él se los va a repetir’.

Rodolfo Hernandez, candidato independiente a la alcaldía de Bucaramanga, incorruptible pic.twitter.com/6GYgYSP8vw — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 26, 2015

Acto seguido señaló que su apreciación hacía el expresidente había cambiado: “no sé que le pasa al doctor uribe apoyando a un gobierno que él ayudó a elegir, pero es una locura apoyar a un gobierno que ha traicionado los intereses de los colombianos”.