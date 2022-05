Mábel Lara manifiesta apoyo a Francia Márquez y respaldará a Gustavo Petro en elecciones

De cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales, que se disputará este próximo 19 de junio, en donde el país decidirá si su próximo presidente será Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, nuevos apoyos se suman a las diferentes campañas.

El turno de este martes 31 de mayo fue para varios, pero ha resaltado el de la periodista y excandidato al Senado del Nuevo Liberalismo, Mábel Lara, quien ha destacado que atendió el llamado de Francia Márquez y apoyará a Gustavo Petro en las próximas elecciones.

De esta manera, Lara comentó que habló con la fórmula vicepresidencial de Petro, Francia Márquez, y que tomó la decisión de votar por Gustavo Petro atendiendo a su llamado. “Nací y crecí en el Cauca, una región como todas las regiones de Colombia: olvidada por la dirigencia y la clase política que durante décadas se ha elegido y no nos ha escuchado”, dice la misiva que escribió la periodista a su partido Nuevo Liberalismo.

“He recibido el llamado de una mujer negra, de región, que, como yo, ha dado la lucha de manera democrática en las urnas y me ha invitado a acompañarla. Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo. Mi región, el país de donde vengo ha hablado y la realidad política y mi coherencia ideológica me ubican en esta posición sin titubeos de cara a la segunda vuelta presidencial”, agrega.

De igual forma, la mujer comentó que no se desliga del Nuevo Liberalismo, pues comentó que desde su posición esta colectividad seguirá contando con una amiga que comparte muchos principios de vida. La adhesión no se ha hecho oficial, hasta el momento, puesto que Lara estaría esperando que esta colectividad responda su carta, pero se espera que este martes se confirme oficialmente el apoyo de Lara al Pacto Histórico.