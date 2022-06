Tras sufrir robo, Yina Calderon ahora tiene escoltas

Yina Calderón regresó a las redes sociales después de que su mamá contará que la influencer fue víctima de un robo en Medellín. “Me acaba de llamar llorando, la acaban de robar, iba en su carro con dos amigos, le sacan pistola, le roban el celular, las cadenas a los muchachos, los papeles. Gracias a Dios no pasó nada”, dijo Merly Ome, madre de Yina.

La exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ contó a sus seguidores que incluso ya había comprado nuevo celular y recordó algunos pormenores de lo sucedido.

“Acabo de comprar un celular, es mi tercer Iphone 13 nuevo”, expresó.

Agregó que estaba cenando en un lugar comidas rápidas de sus favoritos en esa ciudad y después sintieron un choqué en la parte de atrás del carro, fue ahí cuando los robaron.

“Paramos en un semáforo y ahí sentimos que alguien chocó el carro por atrás. Mis dos amigos se bajaron de una vez para ver que pasó”, añadió.

“Tenían las pistolotas de la vida, eran como misiles. Un poco de hombres se subieron al carro y me robaron todo. Las cadenas de oro de mis amigos, los celulares y las billeteras”, agregó la influencer.

De igual forma, por lo sucedido, tomó la decisión de contratar escoltas, esto debido a que se sintió como un blanco fácil para la delincuencia. “Yo no ando con escoltas porque no le debo nada a nadie, y tampoco ando con plata a diario en el carro como para tener vigilancia. Me obligaron a conseguir escoltas a partir de hoy porque no voy a poner en riesgo mi vida. Tengo que tomar medidas grandes porque no puedo permitir que esto me vuelva a pasar”.

Concluyó su video afirmando que temió por su vida.