Usuarios se preguntan por el preocupante estado de salud de Liss Pereira

La reconocida comediante colombiana Liss Pereira preocupó a su más de millón de seguidores al compartir una foto en la que se le ve junto a su esposo, el también comediante Ricardo Quevedo, en una clínica.

En la publicación la ex finalista del reality show MasterChef Celebrity comentó que el cuerpo le hizo una huelga. Así mismo confirmó que se encuentra bien y no es una publicación hecha con ánimo de generar lástima o clics.

“Estoy bien, la intención no es posar ni llamar la atención, pero pues a veces el cuerpo nos hace huelga, y como siempre @cejaspobladas y Betty la fea ( vamos en el capítulo de la junta directiva) acompañándome y distrayéndome , fue un día que pudo ser horrible, pero recibí mucho cuidado y ayuda así que tenía que pasar por acá a darle gracias a todo el personal de la @clinicazulcol por la buena onda y el cariño, y al Neurólogo Juan Pablo Durán de @neurosalud.ips que ya me ayudó mucho y sé que me va a sacar de lo que falta muy pronto .GRACIAS a todos por el cariño y porque sé que siempre me mandan buena onda”, fueron las palabras de la también locutora del pódcast ‘Sospechosamente light’. En la imagen se observa que la pareja está viendo un capítulo de ‘Betty, la fea’.

Así mismo, mensajes de apoyo llegaron inmediatamente buscando darle aliento y deseando una pronta mejoría a la celebridad.

“Que te mejores pronto y que Betty triunfe”, “Mejórate @lisspereira toda mi energía y muchas bendiciones para tu pronta recuperación”, “Pilas pues, necesitamos de tus consejos y psicología para ser personas de bien”.

Vea aquí la publicación hecha por Liss Pereira: