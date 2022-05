Paloma Valencia y María Fernanda Cabal anuncian su apoyo a Rodolfo Hernández

Tras ser el segundo ganador en la primera vuelta presidencial con 5.953.209 (28,15 %) votos, el candidato por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, busca llegar a la Casa de Nariño y los respaldados comienzan a anunciarse.

Tan solo en la noche de este domingo, en la sede de la campaña de Federico Gutiérrez, el exaspirante oficializó su apoyo y voto para Hernández.

“No he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, quiero expresar públicamente que no queremos perder al país. No vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”.

Y este lunes, Sergio Fajardo, en entrevista con Caracol Radio afirmó que también habló con el ingeniero pero no anunció su voto directo. “No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar. Por ahora voy a aterrizar con mucha tranquilidad”.

A sus apoyos, se suman el de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del partido de derecha, Centro Democrático.

“Felicitamos al ingeniero @ingrodolfohdez por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro”. “Excelentes palabras de @FicoGutierrez apoyará a @ingrodolfohdez y no será parte de su gobierno pues mantendrá una función de veeduría”, escribió Valencia en su cuenta de twitter.

Por su parte, la congresista Cabal en entrevista con W Radio, indicó en la mañana de este lunes que “Rodolfo Hernández, solo con carácter, con decisión convenció el corazón de un país que seguramente se volcará a votar por él”.

Y en Blu Radio señaló: “Prefiero la autenticidad que la hipocresía de Gustavo Petro. El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como Rodolfo Hernández”.

El ingeniero, en entrevista para el medio Cosmovisión el 16 de julio de 2019, habló sobre su cercanía con el líder del Centro Democrático y expresidente, Álvaro Uribe, durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.

“Yo sí lo aprecio. Uribe me ayudó a mi. No el Centro Democrático. Fue él cuando me escuchó el discurso y dijo venga para el Hotel Chicamocha. Eso fue el 26 de marzo de 2015. Le pidió a toda la gente que ‘él que me quiera acompañar a mi tiene que votar por Rodolfo’. Yo tengo una deuda de gratitud”.

