Rodolfo Hernández aseguró que necesita el apoyo de ‘Fico’ e invitó a Fajardo para la segunda vuelta

Con el 99,99 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, el candidato por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, superó a Federico Gutiérrez con 5.953.209 votos (28,15 %) y pasó a segunda vuelta el próximo 19 de junio, junto a Gustavo Petro, con quien disputará la presidencia.

Ante su victoria este domingo, el ingeniero a través de un en vivo publicado en su cuenta oficial de Facebook y desde su finca en Piedecuesta, Santander, leyó sus palabras para sus seguidores y les agradeció por elegirlo: “con la votación que obtuvo mi propuesta de gobierno, hoy gana una nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos que nos han llevado a la situación dolorosa en la que hoy estamos”.

Luego de conocer los resultados, Federico Gutiérrez, en su sede de campaña en Bogotá, oficializó su voto y apoyo a Hernández.

“No he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, quiero expresar públicamente que no queremos perder al país. No vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio.

Y este lunes, Sergio Fajardo, en entrevista con Caracol Radio afirmó que habló con Rodolfo. “No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar. Por ahora voy a aterrizar con mucha tranquilidad”.

Así piensa Rodolfo para ganarle a Petro en segunda vuelta

En la noche de este domingo, el candidato brindó solo una entrevista y fue al programa Janiot PM, del medio Univisión, donde su periodista, Patricia Janiot, lo abordó en primer lugar sobre su percepción ante los resultados.

“Nosotros cuando estuvimos hablando en Bucaramanga sobre como hacíamos la campaña, a parte de que promulgar la filosofía, teníamos que generar era emociones. Y esa emoción hoy se consolidó a favor de nosotros. Es esa emoción que siente la gente cuando ve un candidato y cree que él puede tener la capacidad de cumplir lo que promete”.

Luego le preguntó sobre cómo piensa ganarle a Petro en segunda vuelta y una vez más apeló a la estrategia de generar emociones a sus electores. “En la segunda vuelta me toca trabajar, pero continuar con el mismo discurso para poderlos convencer, emocionarlos y que actúen en consecuencia y voten como hoy lo hicieron, porque para la próxima vamos a sacar 12 millones de votos.

Ante la pregunta de Janiot sobre el apoyo que expresó al hoy su contrincante electoral, Petro dijo: “Eso que yo dije de Petro es cierto. Pero fue hace más de 3 años, en el 2018 porque la otra opción en esas elecciones era el doctor Duque, pero nunca creí en él por su juventud, su falta de experiencia, de recorrido y no me equivoqué. Mire el desastre de su gobierno”.

‘Fico’ Gutiérrez y Sergio Fajardo con Hernández, para la segunda vuelta

Otro tema desarrollado en la entrevista para Univisión, el ingeniero aseguró que no va a hacer alianzas con los partidos que apoyaron a su contrincante Gutiérrez o con él.

“No. Nosotros no vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí independiente y yo no puedo ir a inscribirme, jurar allá en la Registraduría donde me dicen independiente y luego empezar a hacer alianzas porque ese no es mi compromiso. Vamos es a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno, bienvenidos todos los colombianos que quieran apoyar esa filosofía y yo me convierto es en el ejecutor para ver si sacamos todos adelante a este país que tanto queremos”.

Sin embargo, más adelante indicó que lo invitó este lunes para que él lo apoye. “Ya lo llamé, pero desafortunadamente estaba en una reunión y no pudimos hablar. Y mañana (hoy lunes), con todo el tiempo y la tranquilidad lo vamos a invitar, porque necesitamos que apoye la filosofía que hoy votó la gente.

Respecto a Sergio Fajardo, que quedó en cuarto lugar con 888.585 (4,20 %) votos, señaló: “Él ya está invitado. Ya lo llamé. Necesitamos el apoyo de todos los colombianos”. Y que le dijo fajardo, ¿aceptó su propuesta?, preguntó la periodista. “Yo creo que sí. Él estaba con la familia. Quedamos de hablar la semana entrante, por allá el miércoles o jueves que yo vaya a Bogotá. Nosotros queremos es el apoyo”.