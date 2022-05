El ‘cachetadón’ e investigación por corrupción: escándalos de Rodolfo Hernández

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha sido considerado como un figura destacada en medio de la campaña presidencial, pues ha escalado en las encuestas. En Publimetro Colombia le contamos los escándalos que han rodeado al candidato, que incluyen un investigación en curso por un delito relacionado con corrupción.

Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, sigue liderando las encuestas que analizan la intención de voto a las elecciones de este próximo domingo 29 de mayo. Sin embargo, Rodolfo Hernández ha sorprendido por casi igualar su posición con la del candidato considerado opuesto a Petro, Federico Gutiérrez. Incluso, varios analistas y usuarios en redes sociales lo posicionan como un posible candidato que podría pasar a segunda vuelta, sacando de la contienda al candidato conocido como ‘Fico’.

Sin embargo, el candidato que ha abanderado una lucha anticorrupción, enfrenta una investigación por un delito relacionado con corrupción mientras era alcalde de Bucaramanga y además ha tenido escándalos por su manera de hablar y expresarse.

El ‘cachetadón’

Seguramente uno de los escándalos por lo que más se le conoce al candidato y exalcalde de Bucaramanga es una cachetada que le dio al concejal John Jairo Claro en su oficina, cuando este cabildante lo acusaba de corrupción en el año 2018. El concejal lo acusaba y lo invitaba a “generar un cambio en la ciudad”, pero el entonces alcalde dijo que abandonaría la sala porque no lo dejaba hablar.

Acto seguido, Hernández se dirigió al cabildante y le dijo que “es un sinvergüenza” y que “se hizo elegir diciendo mentiras”, sonando exaltado y señalando constantemente al concejal. “Cállese la boca”, le decía el concejal en medio de la álgida discusión, que continuó entre señalamiento y señalamiento. Luego, en video se ve al alcalde decirle “¡Miente hijueputa!”, dándole seguidamente una cachetada. Vea el video desde el momento 2:40 min.

Investigación por delitos relacionados con corrupción

Recordemos que en mayo de 2021 la Fiscalía General de la Nación anunció oficialmente su acusación en contra del entonces alcalde Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.

Esta contratación fue adjudicada a Vitalogic, que habría obtenido un billón de pesos y que también adjudicaría una comisión de éxito al hijo de Hernández, Luis Carlos Hernández Oliveros, si la empresa obtenía ese convenio. El delito por el cual se le acusa a Hernández es interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los ex funcionarios de EMAB:José Manuel Barrera, ex gerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estos son acusados falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

No sabía donde quedaba Vichada

En redes sociales al candidato presidencial también le criticaron que no sabía dónde quedaba Vichada, departamento ubicado al oriente del país y que tiene como capital al municipio de Puerto Carreño. El candidato pecó por ignorancia cuando un ciudadano de El Morichal se le acercó para pedirle un saludo a los habitantes de Vichada. “¿Para el Vichada?, ¿eso qué es?”, fueron las palabras que quedaron registradas del candidato.

Cuando el ciudadano le explicó, el candidato ahora sí mandó el mencionado saludo. “¡Ah, bueno! Para Puerto Carreño, en el Vichada, un saludo muy especial y los invito a que me acompañen el próximo 29 de mayo en las elecciones ¡Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández! ¡No los voy a defraudar!”.

En un video quedó evidenciado el desconocimiento del candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre el país.

No sabía qué era el Acuerdo de Escazú

En un debate presidencial de la Feria del Libro de Bogotá el candidato pecó por ignorancia nuevamente, pues al parecer no tenía idea de qué era el Acuerdo de Escazú y lo que pretendía el mismo para los líderes ambientales. La moderadora preguntó a los candidatos si estaban de acuerdo con la ratificación del Acuerdo de Escazú. Todos levantaron sus paletas con ‘sí’ o ‘no’, pero al candidato Hernández tuvo que acudir a que el candidato Federico Gutiérrez, que tenía más cerca, para que le explicara qué era el acuerdo.

A pesar de la explicación del candidato del Equipo por Colombia, el candidato Hernández no contestó a la pregunta. Cabe mencionar que Colombia hace parte de los 12 países que aún no ratifican el Acuerdo de Escazú a pesar de que los firmaron 24, lo que pone la balanza a la mitad en este tema.