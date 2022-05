Le cantaron la tabla a Martha Lucía Ramírez en Uruguay por sus presuntos nexos con ‘Memo fantasma’

En medio de una reunión con representantes colombianos en Montevideo (Uruguay), a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le cantaron la tabla por las presuntas acusaciones que ha habido en su contra respecto a la posible relación de su familia con Guillermo León Acevedo Giraldo, alias ‘Memo Fantasma’, señalado por la Fiscalía de lavar millonarios activos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Durante este encuentro una mujer la increpa y aparentemente la graba con su celular afirmando que “el Gobierno tiene un montón de vínculos con el narcotráfico. Ustedes tienen un montón de vínculos con el narcotráfico. Tú con el ‘Memo fantasma’, por ejemplo, tienes un vínculo súper estrecho, la ‘ñeñepolitca’. Puedes decir que no (…) muy delicadita”, se escucha decir a la mujer.

En respuesta, la canciller afirmó que “uno no puede repetir cualquier cosa que dicen en las redes sociales” y argumentó que su familia no debe ser vinculada con ‘Memo fantasma’ por un trámite entre la constructora de su marido ocurrido hace 16 años. Según ella en ese entonces no había ninguna notificación criminal respecto a Acevedo Giraldo, quien a través de terceros habría aportado un lote dentro un proyecto inmobiliario en el que participaba Álvaro Rincón, el esposo de la canciller.

“Yo soy de las poquitas personas que puede mirar a los ojos a cualquier colombiano y decirle que tengo una vida íntegra, tengo un matrimonio íntegro”, aseguró la vicepresidenta.

Las otras personas presentes en el lugar se quejaron porque se estaba hablando de un tema diferente al que fueron convocadas.