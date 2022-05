Marbelle vuelve y arremete contra Francia Márquez, esta vez insinúa que no le permiten hablar

Las redes vuelven a ser el espacio en el que la cantante Marbelle se manifiesta y en esta oportunidad volvió a referirse a la candidata a la Vicepresidencia del Pacto Histórico, Francia Márquez. Ahora, la cantante insinuó que a la candidata la están utilizando y que la dejan hablar o ser visible solo “cuando la necesitan”.

Lo hizo a través de un retweet, en el que otra persona identificada en la red social de Twitter como @everstrongever, que dice ser abogada y exatleta Selección Colombia, que escribió: “¿Y esta ya reclamó el subsidio? Anda calladita desde que la pillaron”. Dicho mensaje está acompañado por una fotografía en la que se observa a Francia Márquez sacando la lengua.

¿Y esta ya reclamó el subsidio?



Anda calladita desde que la pillaron pic.twitter.com/OkVsMM3xzV — EVERSTRONG (@everstrongever) May 9, 2022

Ese fue el mensaje que la cantante retuiteó y acompañó con el siguiente mensaje: “La exhiben cuando la necesitan”.

Las reacciones no se han hecho esperar, algunas son: “Qué vergüenza y no se dan cuenta cuánto daño hace al género por Dios y luego se hacen las víctimas por Dios despierten. SENTIMIENTO NO QUITA CONOCIMIENTO” , “Vergüenza es dejarse silenciar como la tienen o es que usted la ha visto opinar en tarimas o en Tv o en algún medio. Nada tiene que ver el comentario con el género femenino”, “Y usted de qué habla, si de usted hablan también y no cosas muy bonitas o ya se le olvidó lo que ha sido su vida y no precisamente un ejemplo. Entonces uno se debe quedar calladito cuando el pasado y el presente no son una belleza. Y que le vaya bien en su viaje”, entre otros comentarios

