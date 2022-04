No hay justicia ni reparación, tuve que salir del país: Víctima de abuso policial en Paro Nacional

Este 28 de abril del 2022 se han convocado en el país varias movilizaciones con el objetivo de conmemorar el estallido denominado Paro Nacional. Durante las protestas el 2021, varios fueron quiénes se convirtieron en los rostros de la protesta ante la ola de denuncias de abuso policial que se generó durante las movilizaciones. Un año después, una de las víctimas del hecho se manifiesta sobre su ataque.

Para el 2021, Leidy Natalia denunció a través de sus redes sociales que como consecuencia de los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, ella había sido víctima de un impacto en su ojo. Según escribió en su cuenta de Twitter, todo sucedió cuando se encontraba cerca del Museo Nacional en compañía de su novio y tres personas más. “Estábamos como en la esquina del Archies cuando vimos las protestas y gente del Esmad nos dijo que nos fuéramos, pero yo le decía que a dónde si estábamos encerrados”.

Posterior a la conversación, la joven cuenta que sintió un ardor en su cara y luego comenzó a sangrar. Al acudir a la Primera Línea y a la atención médica, con el paso de las horas confirmó que perdió su ojo: “Un abrazo grande a todos, perdí mi ojo pero les juro que siento que tengo diez mil allá afuera, sigan en pie de lucha que esto acá no acaba fuerza y cuídense mucho, no me alcanza la vida para agradecer a cada uno de ustedes me hacen sentir acompañada”.

Precisamente, para la conmemoración de un año del Paro Nacional, desde su cuenta en Twitter, Leidy Natalia escribió: “Hoy se cumple un año, desde que perdí la vista a manos de la violencia policial en Colombia; no hay justicia ni reparación, contrario a eso tuve que salir del país por amenazas. Como me dueles Colombia”.