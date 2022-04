“No den papaya”: Gustavo Bolívar pide a jóvenes no salir a marchar este 28 de abril

Ante amenazas de posibles hechos de violencia que ha denunciado el Gobierno, desde el petrismo están pidiendo no salir a marchar este 28 de abril para evitar la “estrategia criminal” que se habrían inventado desde la derecha para afectar las elecciones.

Varios políticos de izquierda aseguran que todo se trata un montaje para relacionar los hechos vandálicos con Gustavo Petro.

Por eso Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, recomendó a los jóvenes no acudir al llamado de manifestaciones.

“(…) Por todos los medios le estamos pidiendo a los jóvenes, y si me escuchan lo vuelvo a hacer, para que por favor mañana (jueves) no salgan a celebrar este aniversario, un aniversario amargo además porque el balance de las víctimas es aterrador”, indicó Bolívar.

Y agregó: “Nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al Gobierno de que se amplíe de repente esa chispa, se encienda de nuevo y les demos la oportunidad, hasta incluso, de aplazar las elecciones. Nosotros somos los más interesados en que no salgan los jóvenes, les pido, casi que les ruego que no den papaya, que no salgan mañana, que aplacen ese aniversario y celebren el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar sin ESMAD”.

A través de redes sociales se han conocido varias opiniones sobre las marchas convocadas para este jueves 28 de abril, a un año del inicio del paro nacional. Entre la información falsa que anda circulando hay un comunicado del Comité del Paro confirmando las protestas. Sin embargo, el mismo gremio salió a desmentir esto.

Los miembros del Comité del Paro aseguraron que ellos no tienen agendada ninguna actividad de calle el día 28 de abril y que solo realizarán un Facebook Live.