“Mi esposa e hijas no pueden escuchar helicópteros”: víctima tras operación en Putumayo

Aníbal Eduardo Cuéllar es el nuevo presidente Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso, en donde el pasado 28 de marzo las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un cuestionado operativo. Este martes se pronunció en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

A la vereda Alto Remando, el pasado 28 de marzo, habrían llegado uniformados de las Fuerzas Militares en busca de acorralar al disidente de las Farc, alias ‘Bruno’. El resultado fue el asesinato de 11 personas, que la comunidad allí, en el municipio de Puerto Leguízamo, afirman que eran civiles campesinos.

Este martes, Aníbal Eduardo se pronunció en el debate de moción de censura, en el cual se presentó como una de las víctimas de estos hechos ocurridos en el departamento de Putumayo, por los cuales actualmente la Fiscalía lleva a cabo una investigación, además de otros entes de control.

Al igual que otras víctimas, Aníbal comenta que los blancos no fueron legítimos, si no que varios de ellos eran personas de la comunidad, como el entonces presidente de la Junta de Acción Comunal, Didier Hernández Rojas, que fue asesinado ese día.

“Soy víctima de la masacre del día 28 de marzo, en la cual me acusaban de ser alias ‘Bruno‘. Me atropellaron físicamente y psicológicamente, delante de mis dos hijas y mi esposa me apuntaron con un fusil”, fueron las palabras con las que arrancó su intervención el hombre en el debate de moción de censura contra Molano.

Además, Aníbal contó que sus hijas y esposa fueron afectadas psicológicamente y que el trauma que dejó lo ocurrido ese día ha sido grave. “Mi esposa e hijas sinceramente están sufriendo un trauma psicológico, no pueden escuchar un helicóptero o ver a un uniformado”, fueron las palabras que pronunció el presidente de la JAC de Alto Remanso.

En este sentido, el hombre se presentó y comentó que muestra su cara para que lo reconozcan y se den cuenta de que no es alias ‘Bruno’, como lo habían señalado en aquel operativo, por parte de personas que tenían su cara cubierta y no pudo identificar. “Todo esto que anunciaron ser Disidencias de las Farc, son simplemente campesinos, líderes de las comunidades indígenas, líder de la Junta, de la cual asumo como presidente” , continuó.

De cara al ministro de Defensa, Diego Molano, en medio de la moción de censura que se lleva a cabo, el líder comunal solicitó que los hechos sean esclarecidos y que se haga justicia en medio de este caso. “Que se haga claridad sobre la persona que estaba al mando de este operativo y que asuma toda la responsabilidad de los daños del 28 de marzo”, concluyó Aníbal.

