“Seguimos investigando, esto no es de dos o tres días”: Barbosa sobre operación militar de Putumayo

Este miércoles, 20 de abril, el fiscal genera de la Nación, durante su visita a la capital antioqueña se refirió a las investigaciones que se adelantan en relación al procedimiento militar realizado en la vereda El Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo; en la que fueron reportadas 11 personas muertas.

El fiscal general de la Nación dijo que las labores investigativas avanzan con la mayor precisión, y sin perder de vista las evidencias y el material de prueba recopilado en la escena.

“Seguimos investigando. Que esto no es de dos o tres días, que aquí no se hace justicia espectáculo en el país, que aquí no se hacen imputaciones infladas, lo he dicho públicamente en repetidas ocasiones: nosotros hacemos un trabajo serio”, dijo el funcionario.

Reconoció que existen diferentes posturas en las diferentes entidades, “es válido, en la medida en que la gente puede hacer cualquier tipo de valoración; pero, solamente la entidad investigativa, que está al frente de este tema y que cuando tengamos elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permita tomar alguna decisión en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales, lo haremos frente a los jueces de control de garantías”, agregó Barbosa.

Por ahora, un equipo especializado de fiscales y de policía judicial continúa trabajando en tres hechos investigativos relevantes: escuchar a las víctimas para tener certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar; analizar la información y los elementos obtenidos en el terreno; y analizar los informes de las necropsias realizadas por Medicina Legal.

“Tenemos por supuesto que escuchar a las víctimas. Las víctimas son relevantes en la investigación. Tomar decisiones en una investigación sin haber escuchado a las víctimas es absolutamente contradictorio en el ejercicio de una investigación integral y del principio de universalidad que debe tener una investigación como estas”, enfatizó.