“Hay evidencia de que Ejército movió los cuerpos”: denuncian sobre operación en Putumayo

Una operación en Puerto Leguízamo realizada por el Ejército y la Fuerza Aérea sigue siendo motivo de polémica por el enfrentamiento de versiones oficiales con las de los habitantes de la región. El director de Vorágine, José Guarnizo, explicó detalles sobre la investigación realizada por este medio y otros dos en las cuales constatan testimonios de habitantes de la comunidad que narraron lo ocurrido.

Periodistas de Vorágine, Cambio y El Espectador realizaron una nueva investigación que trata de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo en la vereda El Remanso del municipio putumayense. Guarnizo brindó declaraciones a Caracol Radio, en donde explicó algunas de las evidencias que pudieron recoger en estos días en el territorio.

En el lugar de la operación del Ejército sí había civiles, eso es lo que constata la investigación realizada y según contaron, uniformados del Ejército entraron al escenario vestidos de guerrilleros.

“Esta operación se dio en un escenario donde había decenas de civiles. En este operativo, el Ejército entró al escenario disfrazados de guerrilleros. Esto lo ha venido reconociendo el Ejército. Tercero, algunos civiles cayeron en ese escenario de la operación”, dijo Guarnizo.

De igual manera, el periodista comentó que hubo dificultad con la recopilación de los testimonios de los habitantes de la comunidad, pues muchos alegaron sentirse incómodos y sin poder hablar por miedo.

Ese 28 de marzo, el combate se habría dado entre las 7:00 y 9:00 de la mañana y solo hasta las 2:15pm la Fiscalía reportó que se enteró del operativo.

“Esto quedó en un informe de la Fiscalía, uno se pregunta: qué pasó en 4 horas y media, porque el Ejército reporta a los funcionarios del CTI para que hagan los actos urgentes. Hay una serie de fotografías y evidencias de que el Ejército hizo movimientos de los cuerpos antes de que llegara el CTI”, fueron las declaraciones del periodista.

De igual manera, Guarnizo aclaró que según testimonios, al momento de la operación, en la zona sí había presencia de guerrilleros disidentes de las Farc. “Nosotros logramos entender que en el momento de 6 a 7am había hombres armados de las disidencias de las Farc, al menos 5 personas. En el escenario sí había disidentes”, dijo.

Además, los periodistas comentaron que lograron recopilar testimonios que afirmaban que los hombres vestidos de negro, que afirmaban ser guerrilleros, fueron los que iniciaron el cruce de disparos.

“Cuando se da la operación, el Ejército, al parecer, entran unos hombres vestidos de negro y se presentan como guerrilleros y no como Ejército y, según la comunidad, ellos dieron los primeros disparos. Esto les permite a los soldados que sí entran en una situación de enfrentamiento donde hay civiles. Militares han reconocido que el objetivo es con alias ‘Bruno’ y que él se había ido un día antes, eso no ha respondido el Ejército. La pregunta es por qué se lleva a cabo esta operación de alto riesgo si este señor ya no estaba”, dijo Guarnizo.

