“No es loca, es bruja simplemente”: Daniel Samper Pizano sobre Ingrid Betancourt

En entrevista con Noticias Caracol, Daniel Samper Pizano, con motivo del lanzamiento de su más reciente libro, cuando le preguntaron por Ingrid Betancourt, dijo: “Ingrid si no es loca, es bruja, simplemente”.

Puede leer: Fuertes lluvias ocasionaron desbordamiento del río Negro en el oriente antioqueño

Además, aseguró en otro momento lo había dicho en una de sus columnas de los Danieles y fue blanco de todo tipo de reacciones a través de la redes sociales. Es ese texto aseguró que la hoy candidata presidencial era “un personaje ubicado a medias entre la Bella Durmiente del bosque y la bruja mala de Blancanieves”.

“Me llovió toda clases de improperios. Luego se convencieron que era así, e incluso, un candidato del sector central me dijo: no, fuiste muy duro con Ingrid, ella nos va ayudar muchísimo. Luego me dijo: tenías toda la razón, acabó con esto en 15 minutos”, dijo Samper Pizano.

En la misma entrevista, el periodista y escritor, también se refirió a los candidatos a la presidencia, para decir cuales se ajustan al título de su libro. Aseguró que son: Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez.

Cuando le cuestionó sobre Gustavo Petro dijo: “loco sin duda. Hasta qué punto lindo, hasta qué punto de mierda, lo sabremos, porque todavía estamos averiguando cosas sobre él”.

Lea también: Jhonier Leal se retracta de aceptar los cargos por el homicidio de Mauricio Leal y su madre

Sobre Rodolfo Hernández dijo: “no diría lindo, pero loco, loco. Si uno lo mete en una máquina que detecta al loco, marca 9,9 o 10. Pelo pintado, las cosas que dice, las groserías. Sé que hizo una buena administración, aunque hallan descubierto una clase de contratos que la manchan bastante”.

De Federico Gutiérrez, dijo: “por ahora loco solamente, pero puede llegar a ser loco peligroso, como su jefe Uribe, que es loco peligroso”.