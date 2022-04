Jhonier Leal se retracta de aceptar los cargos por el homicidio de Mauricio Leal y su madre

En la audiencia que se adelanta este viernes, 22 de abril, la abogada defensora de Jhonier Leal dijo que se retractará de los cargos imputados, pues aseguró que es ella la profesional de confianza y que hasta ahora se puso al frente del proceso, ya que antes su defendido tenía un defensor público.

Se trata de Ana Julieth Velásquez, que ahora es la abogada de Jhonier Leal, quien aseguró que su defendido le manifestó que fue coaccionado para aceptar los cargos. En enero del año en curso, en medio de la audiencia de imputación de cargos, Leal interrumpió el turno de la Fiscalía para pedir perdón y asegurar que era el responsable del homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández.

Además, la abogada aseguró que también aceptó el preacuerdo porque la Fiscalía le había prometido una pena de 18 años y no una de 27 años de cárcel, que fue la que se radicó en el documento.

Justamente ante el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá se encuentran en el proceso de verificación del preacuerdo entre Jhonier Leal Hernández con la Fiscalía, el cual debe ser avalado por la juez.

El caso de Jhonier Leal

Los hechos se registraron el pasado 21 de noviembre del 2021 en la vivienda de Mauricio Leal, hermano del Jhonier, ubicada en La Calera, Cundinamarca, en donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Mauricio y su madre, Marleny Hernández, con heridas de arma blanca. Inicialmente, por declaraciones de Jhonier, se intentó hacer creer que se trataba de un suicidio y que había sido Mauricio el que había asesinado primero a su madre y luego se habría quitado la vida.

A los pocos día la Fiscalía anunció que las investigaciones demostraron que no se trató de un suicidio y que era un doble homicidio. Fue entonces cuando se llegó a que el responsable del crimen era Jhonier, quien fue capturado en una vivienda y luego presentado ante un juez de control de garantías. Ante la pregunta de la juez de si aceptaba o no los cargos, inicialmente los negó.

Sin embargo, al momento de adelantarse la audiencia de imputación de cargos y que daría inicio al juicio, la Fiscalía le dio espacio y fue cuando anunció que aceptaba la responsabilidad como autor del doble homicidio.

Posteriormente, se inició el proceso del preacuerdo con la Fiscalía, un procedimiento al que tienen derecho todos los colombianos, que consiste en una negociación de delitos con el ente acusador y que debe tener el aval de un juez de conocimiento para poder hacerse efectivo.

En este momento del proceso, de acuerdo con la juez, la Fiscalía presentó en el preacuerdo 203 elementos probatorios sobre la responsabilidad de Jhonier en el crimen.

Al momento de darle la palabra a los intervinientes, resultó que la abogada anunció que su defendido se retracta de su culpa.

“Mi prohijado no va a pedir perdón por algo que no hizo y por un preacuerdo al que fue coaccionado”, indicó la abogada y le pidió a la juez que no legalizara el preacuerdo. Aseguró que quiere ir a juicio para demostrar la inocencia de su defendido.