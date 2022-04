Katherine Miranda se une al Cómite de Jefes de Debate de la campaña de Gustavo Petro

En un video publicado en su cuenta de twitter, la representante más votada por el partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá, Katherine Miranda, anunció que su voto en las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo será para Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto. De no participar en campaña. Pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones: mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”.

Explico que esta decisión se basa en que “nosotros hemos luchado frente a frente contra la corrupción”. Ante esto Petro, que sostiene un dibujo de su rostro hecho por la hija de Miranda, le agradece por su apoyo y de su electorado “Elena quiere que Francia sea vicepresidenta y Petro su presidente”.

Ante este anuncio, políticos como Camilo Romero, Martha Peralta, Roy Barreras, María José Pizarro y más, celebraron la decisión.

“Las luchas que emprendimos en la Cámara de Representantes con David Racero, Inti Asprilla y León Fredy Muñoz nos unen en este proyecto de país. Bienvenida amiga y colega Katherine Miranda a la campaña. Juntos, juntas hemos sido y seremos poderosas”, aseguró Pizarro en su cuenta de twitter.

La Representante a la Cámara será jefa de debate en Bogotá

Alfonso Prada, exdirector del SENA y exsecretario general en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue elegido como nuevo jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, para los próximos encuentros que se estarán organizando por parte de los medios de comunicación.

Prada ha tenido señalamientos en la opinión pública por supuestos actos de corrupción cuando fue director del SENA. Sin embargo, en medio de la investigación, la Fiscalía ha destacado que los hallazgos irregulares encontrados habrían ocurrido en pasadas administraciones. “Porque mi paso, lo dijo la Fiscalía, fue con total pulcritud. Estoy muy reconocido por los pronunciamientos con un gran orgullo y crecimos con oportunidades y nuevas sedes”, dijo Prada a Caracol Radio este jueves 7 de abril.

Asimismo, el jefe de debate aclaró sobre su función en los esfuerzos de Gustavo Petro por llegar a la casa de Nariño y señaló que se dedicará a quitar preconceptos que tiene la ciudadanía sobre él.

A esta figura, la representante a la cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, se suma, según lo anunció Prada en su cuenta de twitter al Comité de Jefes de Debate de la campaña de Petro. De esta manera, hasta el momento, quienes además integran el equipo son: Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Roosvelt Rodríguez, Clara López Obregón, Temístocles Ortega, Jorge Londoño y Eduardo Noriega.