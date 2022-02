Recientemente la congresista Katherine Miranda tuvo que cambiarle el significado a ‘abudinear’ por una polémica que surgió al instalar unas vallas con este término.

A la congresista de la Alianza Verde el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió una investigación por estos anuncios publicitarios en los que dice: “Que no nos abudineen el país”.

Entonces, para no incurrir en faltas, aseguró en Blu Radio que “Abudinear no sinónimo de robar, es negligencia”. En la emisora dijo que no lo considera un sinónimo de robar, pero sí de negligencia.

“Eso lo determina usted, que determina que abudinear es sinónimo de robar. Si usted le pregunta a la exministra (Karen Abudinen, de cuyo apellido nació el término) o alguien cercano a ella no le va a decir que es sinónimo de robar. Para mí es negligencia”, agregó la congresista.

Miranda también manifestó que la decisión del CNE vulnera su libertad de expresión porque, además, usar apellidos para referirse a hechos polémicos es algo común en el país.

Y dijo: “Quienes conforman el CNE son miembros de partidos políticos, que en la moción de censura se retiraron para cubrir a la exministra Karen Abudinen. (…) El CNE se está extralimitando”.