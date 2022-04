Los detalles de la visita del hermano de Gustavo Petro a la cárcel La Picota

Una investigación emitida por Noticias Caracol revela los detalles de la visita del hermano de Gustavo a la cárcel La Picota. Allí se dio a conocer la presencia del biólogo Juan Fernando Petro por espacio de seis horas en ERE Sur de la cárcel La Picota, más conocido como el pabellón de la parapolítica.

De acuerdo al reporte, allí estuvo acompañado por Juan Danilo Rueda, quien es el actual coordinador nacional de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

En pabellón estuvieron reunidos con Iván Moreno, excongresista, condenado a 14 años por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio; Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para delinquir; Ronald Housini Jaller, exgobernador de San Andrés, condenado a 7 años previa aceptación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho; Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado; Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica y Álvaro García Romero, exsenador, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo.

En los testimonios recogidos Iván Moreno, el hermano del llamado cerebro del carrusel de la contratación en Bogotá, Samuel Moreno, habría llorado durante la reunión porque “la justicia había sido muy dura con ellos, que prefirieron quedarse en Colombia para enfrentar, pudiéndose ir a EE. UU. Porque ellos son ciudadanos americanos”.

Sobre el motivo de la visita, los internos afirmaron que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas.

“Les estaba ofreciendo una reforma a la justicia de una rebaja del 20%, cerrar los jueces de ejecución de penas, básicamente eso”, indicó un interno.

Otro recluso también indicó que “lo básico e importante que hablaron fue de una reforma a la justicia para rebajar un 20 % de las condenas, de unas mejores condiciones para los privados de la libertad y de eliminar los jueces de ejecución de penas porque no dan garantías (…), no condicionar la libertad condicional porque siempre la sujetan a la conducta punible”.

Cabe recordar que el candidato presidencial Petro contestó a la W la pregunta “¿Qué hacía Juan Fernando Petro en la Picota?”

“Hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel (…) del carrusel de la contratación en Bogotá, que no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto, él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de lo que yo he propuesto, que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social”, contestó Gustavo Petro.

De acuerdo a Noticias Caracol al ser indagado por este medio, el candidato en forma rápida trinó. “Mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner a hablar presos del narco diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniéndolos a hablar ahora diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos”.

Finalmente Juan Fernando Petro explicó a Caracol por qué entró a la cárcel.

“Yo trabajo desde hace mucho tiempo en unas ONG de Derechos Humanos, yo tengo una fundación que está vinculada con el proceso de las ONG de Justicia, Paz y Reconciliación a nivel nacional e internacional, entonces nuestro trabajo se desarrolla en los territorios, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y esa fue la razón por la que ese día, el viernes de la semana anterior, estuvimos en La Picota”, dijo el hermano del candidato del Pacto Histórico.

Además Juan Fernando Petro negó que estuviera haciendo trabajo político al interior de La Picota y que hubiera ido en representación de su hermano. “En ningún momento y esto lo dejo en tono imperativo, no se habló de parte de ellos, y ni de nosotros, de votos o de dineros o cosas que tuvieran que ver con la campaña, porque nuestra entrada no estaba vinculada con la campaña de Gustavo Petro”.

Concluyó que el escándalo se debe a su relación con el candidato. “Es porque soy Petro y soy el hermano de Gustavo Petro”, afirmó.

