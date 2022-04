Critican a Fico y Petro por dejar plantados a los jóvenes en debate en Bogotá

En el espacio de debate organizado por La Silla Vacía y la Universidad Javeriana, espacio propiciado para que los jóvenes puedan preguntar a los candidatos presidenciales, quedó la silla vacía de Fico Gutiérrez y de Gustavo Petro. Porque Petro no iba a estar, fue la excusa de Fico Gutiérrez, para no ir al espacio, al cual terminaron asistiendo solo Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. Juanita León, directora de la Silla Vacía, aclaró en la apertura del espacio que Fico respondió que ni iría porque no iba Petro.

En este sentido, León también se refirió a que Rodolfo Hernández había informado con anterioridad que no podría asistir.

Los jóvenes que estaban en ese espacio criticaron a Petro y a Fico por no asistir al debate, en el cual se tenía planeado que le respondieran a los jóvenes del país sus principales cuestionamientos.

“Gustavo Petro me confirmó personalmente que venía; hoy mandó su avanzada para mirar el auditorio y los delegados estuvieron aquí la semana pasada mirando las reglas de juego con los delegados de las otras campañas”, dijo la directora de La Silla.

Además, agregó que “cuando Federico Gutiérrez se enteró que Petro no venía, el también canceló. Esa es la realidad de los candidatos que tenemos”.

Por cuenta de la ausencia de la mayoría de candidatos, el debate se hizo a medias, pues no se pudo conocer el punto de vista de cara a los jóvenes de todos los aspirantes a la Presidencia. Incluso, dentro del espacio, una de las jóvenes que iba a formular preguntas a los candidatos comentó que el hecho de que Fico y Petro no hayan llegado a ese debate indicaba que “el voto de los jóvenes no les importa”.

En el debate se hicieron preguntas guiadas hacia temas como la educación, la democracia, como combatir la pobreza, redes sociales, el clientelismo, la compra de votos y las drogas.

