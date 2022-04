Campaña de Petro confirma que el candidato no tiene Covid-19

A través de un mensaje enviado a los medios de comunicación, la campaña del candidato a la presidencia Gustavo Petro confirmó que no se ha contagiado de Covid-19 y que se encuentra en buen estado de salud.

Estos rumores comenzaron a crecer este jueves cuando, el jefe de debate de Petro, Armando Benedetti, lo excusó por no asistir a una reunión con los integrantes del Movimiento Fuerza Ciudadana.

De acuerdo a Benedetti, Petro no ha podido asistir a estas reuniones “porque está indispuesto y está siendo objeto del algunos exámenes. No les puedo decir nada más”.

De igual forma, Benedetti recalcó, ante la pregunta si el candidato padecía el virus. “No. No podría decirte mucho, pero que tú me digas que tiene Covid, como han dicho, podría decirte que no tiene Covid, hasta esta hora”, detalló.

Sin embargo, no se descartó que Petro esté siendo sometido a exámenes médicos, dentro de los cuales estaría el de la prueba de Covid.

Asimismo, la campaña de Petro informó que el aspirante tiene planeada una maratónica gira en estos días que abarca los cuatro puntos cardinales del país.

Este viernes espera retomar su gira de cara a la primera vuelta, y comienza por la que se ha denominado “Los 4 puntos cardinales”. Estará este viernes en Nazareth, La Guajira. En días posteriores: Puerto Carreño, Leticia y Tumaco”.

También puede leer: El criticado atuendo de Marbelle en una de sus últimas presentaciones