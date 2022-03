“A los ‘inocentes civiles’ se les incautó arsenal de guerra”: MinDefensa en relación a operativo en Putumayo

En las últimas horas se conoció la versión del ministro de Defensa, Diego Molano, en la que indicó que en medio del operativo en el Putumayo se incautó un arsenal de guerra y aseguró que no se trató de un operativo contra campesinos, sino contra disidencias de las Farc. “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”, escribíó en su cuenta de Twitter.

Puede leer: Ingrid Betancourt no retirará su candidatura pese a petición de Humberto de la Calle

Además, dijo que “a los “inocentes civiles” se les incautó: arsenal de guerra: granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros. Un llamado a los candidatos: no todo es para hacer política. Las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos”.

Asimismo, utilizó el relato de uno de los soldados que resultó herido en medio del operativo, quien aseguró que al llegar al sitio fue recibido a disparos.

“Me encontré con un bandido vestido de civil, con características de civil, por eso me confié y fue cuando sacó un fusil y me impacta. A mi me tocó aplicar mis técnicas para cubrirme. Botaba mucha sangre y mis compañeros me ayudaron también, porque seguía disparándome a mí. Me tocó dejar la ametralladora ahí”, dijo el soldado herido a los medios de comunicación.

Por otro lado, Molano negó que los uniformados hayan llegado a un bazar en donde estaban los civiles y hayan empezado a disparar, ya que esa es una de las versiones de las organizaciones indígenas sobre los hechos.

Lea también: Ingrid Betancourt propuso a Fajardo unirse para las elecciones presidenciales

La Defensoría del Pueblo solicitó el pronto esclarecimiento de la muerte de 11 personas en la vereda El Remanso, Puerto Leguízamo, en donde aseguró murió el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas.

“Desde la Regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados”, dijo el defensor del pueblo Carlos Camargo.