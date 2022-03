Ingrid Betancourt no retirará su candidatura pese a petición de Humberto de la Calle

El senador electo Humberto de la Calle pidió este martes 29 de marzo a la candidata Ingrid Betancourt que retire su candidatura a la Presidencia de Colombia y se adhiera a la de Sergio Fajardo, ganador de la Coalición Centro Esperanza en las elecciones del pasado 13 de marzo. La propuesta se habría dado por medio de un mensaje enviado directamente a las redes sociales de la candidata Betancourt. La proposición se dio luego de que el senador electo se enterara de que no podría apoyar a Sergio Fajardo a la aspiración presidencial porque se aval es el del Partido Verde Oxígeno, del cual es candidata Ingrid Betancourt, la cual ya le respondió que no se retirará.

Por ahora, y según el panorama, el senador electo deberá abstenerse de apoyar a Sergio Fajardo si quiere conservar la investidura que se le otorgaría como senador de la República bajo el aval del Partido Verde Oxígeno.

La petición de Humberto de la Calle tuvo su origen en un concepto jurídico que emitió el Ministerio del Interior, en donde comenta que “alguien en la situación de De la Calle puede incurrir en doble militancia y ser castigado con la muerte política: la pérdida de su curul y la imposibilidad de volver a aspirar a cargos de elección popular”.

También le puede interesar: Ingrid Betancourt propuso a Fajardo unirse para las elecciones presidenciales

“Mantengo mi lealtad con la Coalición, pero debo sospesar también la responsabilidad que he adquirido con los votantes que me habilitaron para representarlos en el Senado. No desconozco tu derecho a aspirar a la Presidencia, pero en las actuales circunstancias te invito a sumar tus fuerzas al centro. Es el momento de la unidad. Creo firmemente que es el camino que le conviene a Colombia”, decía el mensaje de De la Calle a Betancourt.

Por su parte, la candidata Ingrid Betancourt declaró públicamente que las declaraciones de Humberto de la Calle la sorprendieron pues ella debe estar consciente de que en Colombia y el panorama político se debe actuar bajo la ley. “Eso no va a suceder”, dijo la candidata frente a la propuesta del senador electo y además dijo que le parece “poco serio” que le pida que renuncie a su candidatura.

De la Calle, entonces, deberá asumir quedarse al margen del debate de cara a las elecciones presidenciales luego de que la candidata dijera que no se retirará de la carrera presidencial.

También le puede interesar: La reconciliación de Ingrid Betancourt y Gustavo Petro en debate presidencial