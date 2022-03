“Polo Polo es indígena, no es negro”: Denuncia Libardo Asprilla, concejal afro de Bogotá

Una denuncia presentó en redes Libardo Asprilla, concejal afro de Bogotá.

En Twitter Asprilla publicó que “El Sr. Miguel Polo Polo es indígena, no es negro”.

Y añadió que “en el año 2019, este muchacho se “auto percibió” como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca (adjunto prueba reina)”.

De hecho, el concejal compartió una carta del Grupo de Investigación y Registro de la dirección de Asuntos Indígenas ROM y minorías del Ministerio del Interior.

Allí, se consultó al Sistema de Información Indígena de Colombia SIC y se registra a la comunidad de la Isla Gallinazo, en la cual reporta como indígena a Miguel Polo Polo, en los censos de los años 2016 y 2019, esto según la información que reporta el SIC en 2022.

“En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro”, afirma el concejal Asprilla.

En declaraciones a PUBLIMETRO Colombia el concejal Asprilla, explicó el sentido de la denuncia que comparte en redes.

“En estas elecciones, el pueblo afrocolombiano tuvo al menos dos hitos: Cha Dorina Hernández fue elegida representante a la Cámara, con lo que será la primera palenquera en el Congreso; y Francia Márquez fue la tercera candidata más votada de todas las consultas presidenciales”.

Y añadió que “por otra parte, Miguel Polo Polo llegó al Congreso en la curul destinada para Comunidades Afrodescendientes de que trata la Ley 70 de 1993. Esta elección fue muy controversial, pues Polo Polo no tiene pertenencia étnica y tampoco interés en trabajar por estas comunidades, es decir aquellas asentadas en los territorios colectivos administrados por los Consejos Comunitarios. Pero eso no es todo; su elección podría tener serios vicios de legalidad, por no cumplir con el requisito de haber sido representante de la comunidad en alguno de los espacios de representación que establece la norma. Hoy, se denunció en redes que en 2019 Polo Polo había afirmado reconocerse como parte de la comunidad indígena Isla Gallinazo para optar por una beca. Una misma persona no puede obtener varios certificados de autorreconocimiento de diferentes grupos étnicos sin hacer parte de los respectivos censos de la organización. Por todo lo anterior, los derechos de la comunidad negra deben ser salvaguardados y las autoridades competentes deben hacer las averiguaciones pertinentes sobre este caso para que se garantice el derecho de representación y participación de los verdaderos líderes de esta comunidad”.

Por su parte, Miguel Polo Polo declaró que todas las acusaciones que existen en su contra son una “clara persecución política”.

Y añadió que “Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión, allí cursé mi Pregrado en Gestión Publica. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena”.

El debate se ha generado en redes sobre la verdadera circunscripción étnica del ahora congresista Polo Polo.