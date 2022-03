En video: La agresión de Armando Benedetti a Fico Gutiérrez durante el debate

En redes sociales ha sido compartido un video en el que el exsenador, Armando Benedetti, se ve agrediendo verbalmente al candidato presidencial Fico Gutiérrez.

Esto ocurrió durante el debate presidencial organizado por el diario El Tiempo y la Revista Semana, la noche del lunes.

En ese momento, Fico, candidato del Equipo por Colombia, le reclama a Gustavo Petro por la compañía del exsenador y le dice que le debe una explicación al país porque “corrupción es corrupción”.

“Armando Benedetti en este momento tiene un proceso por extinción de dominio, por enriquecimiento ilícito, y anda con vos (Petro), pa´rriba y pa´bajo y entonces la corrupción ahí sí vale y en otros lado no, corrupción es corrupción venga de donde venga, ese es uno de los temas que le debes explicación al país, por supuesto no la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo”, le dijo Fico al candidato del Pacto Histórico señalando a Benedetti.

Desde ese momento, Benedetti le cuestionó a Gutiérrez todas sus opiniones, diciéndole en cada respuesta que aprendiera de Petro.

Cuando terminó el debate, y Fico Gutiérrez concedía una entrevista para el periódico El Colombiano, sucedió el enfrentamiento y todo quedó grabado en un video.

Benedetti le gritó a Fico “Bobo hi...”. A lo que contestó Gutiérrez, que “Ese es el ejemplo que das vos”.

Y personas cercanas al exsenador lo detuvieron, cuando él dijo: “sí ejemplo, venga, venga y discutimos” y le pidieron marcharse del lugar, no sin antes decir: “Imbécil”. A lo que Fico Gutiérrez contestó: “es que el bandido es él no nosotros”.

Por su parte, Benedetti respondió en Twitter a la polémica.

“Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: ´Fico´, más que un bobo, es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder”.

