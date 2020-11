Armando Benedetti se uniría a Gustavo Petro en la Colombia Humana

Un vuelco político grande tendría el senador Armando Benedetti, que recién renunció al Partido de la U.

Benedetti, que muchos esperaban migrara hacia el nuevo movimiento LSD (Liberalismo Social Demócrata), anunció que camina hacia la Colombia Humana de Gustavo Petro.

Así lo dijo en entrevista con Blu Radio en donde aseguró que su camino va hacia el petrismo.

Benedetti traza su camino a la Colombia Humana de Petro. pic.twitter.com/6F4kHmmnHC — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 19, 2020

"Yo ya tomé un rumbo y es la izquierda", dijo el senador en Blu.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, dijo el senador.