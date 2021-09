Por medio de sus redes sociales informó este lunes sobre el incidente. Senador Benedetti se entregó a la Fiscalía porque dice que tiene orden de captura.

Armando Benedetti aseguró que se puso a disposición de la Justicia colombiana. Esto pues aseguró que existe una orden de captura en su contra, que fue emitida por la Corte Suprema de Justicia.

Sobre lo sucedido el senador comentó que le parece injusto que la Justicia lo requiera. Sin embargo, dijo que ya se pondría a disposición de los entes judiciales.

“Hay una orden de captura en mi contra, me dicen varias personas influyentes de este país. Es injusto, no he tenido garantías pero seguiré confiando en las instituciones. Me dirijo a la Fiscalía en Barranquilla para ponerme a disposición de la Corte Suprema”.

El senador también comentó que confía en las instituciones y que está tranquilo con este pedido de la justicia.

Como no le debo nada a nadie y confío en las instituciones, muchos me dijeron que esto iba a pasar, así que vengo tranquilo a presentarme a las autoridades para confirmar dicha información. ¡Él que nada debe nada teme! — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 6, 2021

Cabe mencionar que el senador actualmente se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dice no entender de dónde pudo sacar 3.000 millones de pesos el congresista.

Lombana aseguró esto en vista de que senador solo cuenta con sus honorarios como congresista.

El pasado mes de julio el senador tuvo una indagación que pretendía dar explicación a la proveniencia de sus recursos. En este espacio, el senador explicó de dónde saca sus recursos.

Pese a que el congresista ya habría sito notificado de que no existe orden de captura en su contra, sí podría ser detenido en caso de que se presenten novedades de peso en el caso.