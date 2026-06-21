“No es normal este comportamiento”: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, denuncia que votantes entran a banco de alimentos luego de votar

Isabel Zuleta denunció que personas estarían entrando a un banco de alimentos después de votar en Medellín

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La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, denunció a través de sus redes sociales una situación que, según afirmó, se estaría presentando en un puesto de votación de la comuna 15 de Medellín durante la jornada electoral.

La congresista hizo un llamado a la Policía Nacional para que verifique lo que, a su juicio, resulta un comportamiento inusual por parte de varios ciudadanos que ejercen su derecho al voto.

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Isabel Zuleta denunció que votantes estarían ingresando a un banco de alimentos que tiene contrato con la Alcaldía de Medellín

“Estamos observando que muchos votantes acá, en la Comuna 15 de Medellín, salen del puesto de votación, Institución Educativa Benjamín Herrera, y se dirigen hacia una sede de una fundación de nombre Saciar, que es contratista de la Alcaldía de Medellín y es proveedora de alimentos para todos los Centros Vida Gerontológicos”, escribió Zuleta a través de su cuenta de X.

La senadora agregó que “no es normal este comportamiento y menos el día de hoy”, cuando se adelanta la segunda vuelta presidencial.

En la publicación, la senadora también precisó la ubicación de la fundación y pidió atención de las autoridades sobre lo que estaría ocurriendo.

“La fundación Saciar está ubicada en la avenida Guayabal, contigua a la sede de la Cruz Roja (carrera 52 entre calles 25 y 26)”, señaló.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Señora, ya puso la denuncia? O solo es otro show mediático que es lo único que usted sabe hacer? Ahh miento, apoyar fiestas de paracos en la cárcel y sus salidas a la calle también”, “Jajaj finjamos sorpresa ..... Como raro ese muladar”, “Y en las cárceles? Q opinas? O te vas a seguir haciendo @#_#” y “Hacemos un llamado a @CIDH@OEA_oficial@ONU_es y @MOEColombia para que presten atención a las preocupaciones expresadas por miles de ciudadanos sobre las garantías, la transparencia y la trazabilidad del proceso electoral colombiano".