Segunda vuelta: El Metro de Medellín será gratuito durante el domingo 21 de junio para que todos salgan a votar

Metro de Medellín tendrá tarifa cero para las votaciones del 21 de junio de 2026

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Este viernes, 19 de junio, el Metro de Medellín confirmó que con el propósito de facilitar la participación ciudadana en la segunda vuelta presidencial, ofrecerá una tarifa diferencial transitoria de cero pesos durante buena parte de la jornada electoral del domingo 21 de junio de 2026.

La medida estará vigente desde el inicio de la operación comercial y hasta las 6:00 de la tarde, horario en el que estarán abiertas las mesas de votación en todo el país.

También le puede interesar: “Estamos a dos meses de no tener que responder las burradas que dice el presidente”: Federico Gutiérrez dice que Petro se roba el crédito de las obras en su mundo paralelo

Así funcionará el servicio del Metro de Medellín durante la segunda vuelta presidencial

Según informó la empresa, la gratuidad aplicará para las líneas A y B de trenes, el Tranvía de Ayacucho y los Metrocables H, J, K, M y P. También estarán incluidos los servicios de buses integrados de las líneas 1, 2 y O, aunque estos no harán parte del beneficio de tarifa cero.

La operación comercial para las líneas A y B, el tranvía y las rutas de buses 1, 2 y O será entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Lea también: “Se nos atravesó hasta con la vaca”: Gobernador de Antioquia arremetió contra Petro por sacar pecho de obras en el departamento

Por su parte, los Metrocables H, J, K, M y P funcionarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

En el caso de la línea L-Arví, el servicio estará disponible entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

El Metro precisó que, como ha ocurrido en anteriores jornadas electorales, la tarifa diferencial de cero pesos no aplicará para las rutas de buses 1, 2 y O, ni para la línea L-Arví. Tampoco cobijará a las cuencas 3 y 6.

Puede leer: Segunda vuelta: Sergio Fajardo publicó extensa carta para justificar su decisión para elegir al próximo presidente

La medida fue establecida mediante el Acuerdo 03 de 2026 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y busca incentivar que los ciudadanos se movilicen para ejercer su derecho al voto.

De esta manera, miles de habitantes del Valle de Aburrá podrán desplazarse hacia sus puestos de votación utilizando el sistema masivo de transporte sin costo durante gran parte de la jornada democrática.