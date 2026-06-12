La millonaria sanción que tendrá que pagar Precoltur por accidente de bus que dejó 17 estudiantes muertos en Antioquia

Foto accidente de bus en Antioquia: Tránsito revela las primeras hipótesis de la tragedia que dejó 17 muertos.

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de $4.215 millones a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur), tras concluir una investigación administrativa relacionada con el trágico accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en Remedios, Antioquia, que dejó 17 personas muertas y 20 heridas.

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La decisión se produjo luego de verificar presuntos incumplimientos en las condiciones de operación del servicio de transporte terrestre automotor especial, utilizado por el vehículo siniestrado que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.

Investigación por fallas en seguridad del transporte

Según la Superintendencia, el proceso de inspección tuvo como objetivo determinar si la empresa cumplía con las obligaciones legales, operativas y de seguridad exigidas para garantizar la protección de los pasajeros.

Durante la investigación se identificaron múltiples irregularidades en la operación de la compañía, relacionadas principalmente con la gestión administrativa, la supervisión de los conductores y la seguridad del servicio.

Entre los hallazgos se evidenció la ausencia de un sistema de comunicación con los conductores, fallas en la estructura tecnológica de control operativo y la falta de personal encargado de la supervisión de la flota.

Asimismo, la entidad encontró que algunos conductores no contaban con afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social Integral, además de programas de capacitación incompletos y deficiencias en la contratación y vinculación de vehículos.

La asesora del despacho de la Superintendencia de Transporte, Tatiana Rueda Ibarra, señaló que la investigación permitió establecer “múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros”.

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En ese mismo sentido, detalló que se evidenció la “falta de sistema de comunicación con los conductores, ausencia de estructura tecnológica y personal asignado, conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos e irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos”.

Sanción millonaria contra Precoltur

Con base en estos hallazgos, la Superintendencia determinó imponer una multa de $4.215.821.536, argumentando el incumplimiento de la normativa vigente establecida en la Ley 336 de 1996 y otras disposiciones del sector transporte.

El superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, Alberto Daza, explicó que la medida busca reforzar la responsabilidad de las empresas en la prestación del servicio. “La Superintendencia de Transporte impuso sanciones por más de 4 mil 215 millones de pesos a la empresa Precoltur S.A.S. Esta medida busca garantizar que todas las empresas de transporte cumplan con sus obligaciones legales y, sobre todo, proteger la vida”, afirmó.

El accidente que originó el caso

El siniestro ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre de 2025, en el sector El Chispero, sobre la vía que conecta los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste de Antioquia.

El bus transportaba a 37 personas, en su mayoría estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de un viaje a los balnearios de Tolú y Coveñas. En circunstancias que aún fueron objeto de investigación oficial, el vehículo se salió de la vía y cayó por un abismo, lo que desencadenó un complejo operativo de rescate en una zona de difícil acceso.

El balance final del siniestro dejó 16 estudiantes fallecidos y el conductor del vehículo, además de 20 personas heridas.

Tras el accidente, tanto la Alcaldía de Bello como la institución educativa aclararon que el viaje no fue organizado por el colegio, sino por iniciativa de los estudiantes y sus familias.

Control y vigilancia al transporte en el país

La Superintendencia de Transporte reiteró que continuará fortaleciendo sus labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas del sector, con el objetivo de prevenir nuevos hechos similares.

La entidad enfatizó que la seguridad de los usuarios es una prioridad y que el cumplimiento de la normativa es fundamental para garantizar la correcta prestación del servicio en todo el territorio nacional.

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“La seguridad de los usuarios es nuestra prioridad. El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar que los servicios de transporte especial se presten de manera segura, confiable y legal en todo el país”, concluyó la entidad.