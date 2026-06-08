Foto hinchas de Nacional atacan bus de Junior en Medellín: huevos, piedras y botellas en violento episodio tras llegada del equipo.

Un grave hecho de violencia en el fútbol colombiano se registró en Medellín tras la llegada del Junior de Barranquilla para disputar la final de la Liga BetPlay, luego de que el bus del equipo fuera atacado con piedras, botellas y huevos por presuntos hinchas del Atlético Nacional, generando momentos de pánico entre la delegación rojiblanca.

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El incidente ocurrió en una rotonda cercana a la salida del aeropuerto de Rionegro, cuando el equipo se desplazaba hacia su hotel de concentración en el barrio El Poblado. En ese momento, los jugadores iban conversando y revisando sus teléfonos cuando, de forma repentina, comenzó el ataque contra los ventanales y el panorámico del bus.

Ataque al Junior en Medellín: bus rojiblanco fue apedreado tras llegada para la final de la Liga BetPlay

En medio del caos, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico reaccionaron de inmediato tratando de protegerse dentro del vehículo.

Los integrantes de la delegación relataron la tensión vivida durante el ataque. Un miembro del equipo, que habló bajo reserva, afirmó:“Afortunadamente no pasó nada grave. Tiraron piedras, botellas, huevos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Está todo bien, no hay lesionados. Tenemos escolta policial”.

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A pesar del impacto de algunos objetos en el panorámico, el conductor del bus decidió no detenerse y continuó la marcha para salir de la zona de riesgo. Sin embargo, la situación puso en peligro la integridad de los jugadores, cuerpo técnico y personal del club, quienes tuvieron que agacharse y cubrirse la cabeza durante el trayecto.

Debido a alertas de seguridad, la Policía Nacional recomendó modificar la ruta hacia el hotel, lo que generó un retraso adicional en la llegada de la delegación al sector de El Poblado, donde finalmente se instaló el equipo.

El Junior llegó a Medellín con un grupo de 20 jugadores para afrontar el partido definitivo de la final ante el Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, encuentro programado para este lunes.

Aunque no se registraron personas heridas, el episodio ha generado preocupación por el aumento de la tensión alrededor de la final. Este tipo de incidentes, lamentablemente, se repiten en escenarios decisivos del fútbol colombiano, donde la rivalidad entre hinchas trasciende lo deportivo.

Algunos sectores han advertido que estos comportamientos violentos buscan intimidar al rival antes del partido, pero desde el entorno deportivo se insiste en que la definición debe darse únicamente en el terreno de juego.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen el acompañamiento de la delegación rojiblanca ante posibles riesgos adicionales en la capital antioqueña, donde se espera un fuerte operativo de seguridad para el día del encuentro.