Qué ternura: Una vaca colombiana tuvo cuatro terneros en un solo parto y es un caso de 1 en 11 millones de nacimientos

Vaca colombiana tuvo cuatrillizos, un fenómeno que es uno en 11 millones de nacimientos. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol - 3 de junio de 2026)

Un hecho que ha sido catalogado como casi milagroso ocurrió en las últimas horas en el municipio de Nariño, en el Oriente antioqueño. Una vaca llamada Negra, de cinco años de edad, dio a luz a cuatro terneros en un mismo parto, una situación tan inusual que, según expertos, solo ocurre una vez por cada 11 millones de nacimientos bovinos.

El nacimiento múltiple dejó asombrados a los propietarios del animal y a la comunidad rural de la zona. Los cuatro ejemplares, tres hembras y un macho, nacieron en buen estado de salud.

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Vaca tuvo un parto múltiple, un caso que se presenta cada 11 millones de nacimientos

La propietaria de la vaca relató que inicialmente pensó que se trataba de un parto de mellizos, pero la sorpresa fue mucho mayor.

“Yo dije: Dios mío bendito, mellizos. Cuando ella se echó un rato y al rato volvió a pujar, ya salía una cabeza como con tres patas. Entonces venía un muchacho de arriba porque yo estaba sola y la vaca es muy brava, ella le tira a uno. Yo me puse a rezar y a pedirle a Dios que me mandara un angelito que me ayudara con esa vaca”, recordó Elvia Cardona, propietaria de la vaca en Noticias Caracol.

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El parto se prolongó durante dos horas y media y culminó con el nacimiento de los cuatro terneros. Tres de ellos ya fueron bautizados como Luna, Estrella y Lucero, mientras que el macho aún no tiene nombre.

Los pequeños reciben atención permanente para garantizar su desarrollo. Según contó la dueña, cada mañana tiene una rutina especial para fortalecerlos.

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“Por la mañana, a las seis, a cada uno le echo huevo y les doy malta. Ellos ya quedan caminando y luego, por ahí a las siete y media, se les da el desayuno a cada ternerito”, explicó.

Además de la ternura que despiertan los cuatrillizos, el caso ha llamado la atención de veterinarios y expertos en reproducción bovina debido a su extraordinaria rareza.

“Es un acontecimiento que no es normal en bovinos. Por lo general no se presentan partos múltiples de cuatro crías. Lo común es una y, máximo, dos. Muy de vez en cuando se presentan casos esporádicos como este”, explicó Fabián Ortegón, veterinario y zootecnista, al mismo medio.

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Los expertos señalan que este tipo de nacimientos puede estar relacionado con alteraciones hormonales o fenómenos reproductivos poco frecuentes. Sin embargo, lo más llamativo para los dueños de Negra es que la vaca lleva una vida completamente normal.

Según los especialistas, existen muy pocos registros de partos cuádruples exitosos en bovinos alrededor del mundo. Casos similares se han reportado en países como Nicaragua y Corea del Sur, lo que convierte el nacimiento ocurrido en Antioquia en un hecho excepcional para la ganadería colombiana.