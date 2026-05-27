Masa muscular en perros y gatos: el factor clave para una vida más larga y saludable

Jornada de adopción masiva: Perros y gatos buscan hogar en Pasos y Pedales

Cada vez más hogares consideran a los perros y gatos como parte fundamental de la familia. Sin embargo, muchos dueños aún desconocen que una alimentación inadecuada puede afectar seriamente la salud y calidad de vida de sus mascotas, especialmente cuando se basa únicamente en sobras de comida humana.

Uno de los factores más importantes para garantizar el bienestar animal es el mantenimiento de una adecuada masa muscular. El músculo esquelético es el tejido más abundante en perros y gatos sanos y cumple funciones esenciales relacionadas con la movilidad, la energía, la fuerza y la longevidad.

Según explica Michel Cardona, una mascota saludable debe presentar una musculatura firme y equilibrada. “Al palpar zonas como la cabeza, los omóplatos, el lomo y la pelvis, debe percibirse una capa muscular consistente, sin que los huesos sobresalgan excesivamente”, señala el especialista.

El Índice de Condición Muscular ayuda a detectar problemas nutricionales

Los veterinarios utilizan el llamado Índice de Condición Muscular (ICM), una herramienta que permite evaluar si perros y gatos conservan una musculatura adecuada según factores como edad, tamaño y raza.

La pérdida de masa muscular no solo aparece en mascotas enfermas. Con el envejecimiento, perros y gatos pueden desarrollar sarcopenia, un proceso natural asociado a la disminución progresiva de músculo y fuerza física, lo que impacta directamente su movilidad y bienestar.

Este deterioro puede reducir la energía de las mascotas, afectar su capacidad de juego, dificultar las caminatas e incluso comprometer su calidad de vida en etapas avanzadas.

La proteína es fundamental para conservar músculos sanos

Los especialistas coinciden en que la proteína es el principal combustible para mantener una musculatura fuerte y saludable.

Un perro adulto necesita entre 18 % y 25 % de proteína diaria en su alimentación, mientras que los gatos requieren entre 25 % y 30 %, debido a sus mayores necesidades nutricionales.

Las proteínas de origen animal como pollo, pescado, res y cordero aportan aminoácidos esenciales que favorecen:

El desarrollo muscular.

La reparación celular.

El fortalecimiento del sistema inmunológico.

El mantenimiento de la energía diaria.

Además, ingredientes vegetales como lentejas, garbanzos y soya también pueden complementar una dieta balanceada gracias a su digestibilidad y aporte energético cuando son incorporados correctamente en fórmulas especializadas.

Señales de alerta: así puede identificar pérdida de masa muscular en su mascota

Veterinarios recomiendan estar atentos a algunos síntomas que podrían indicar problemas nutricionales o pérdida muscular:

Costillas, pelvis o columna demasiado marcadas.

Disminución de fuerza o movilidad.

Fatiga frecuente.

Menor energía durante juegos o paseos.

Cambios repentinos en el peso corporal.

Debilidad en mascotas adultas mayores.

Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es acudir a controles veterinarios periódicos y proporcionar alimentos formulados específicamente para cada etapa de vida.

Especialistas insisten en que mantener una adecuada masa muscular no solo mejora la apariencia física de perros y gatos, sino que también es determinante para prevenir enfermedades, conservar la movilidad y garantizar una vida más activa y saludable.

Como parte de las tendencias actuales en nutrición especializada para mascotas, Gabrica impulsa la línea Max.

Una alimentación balanceada, acompañada de ejercicio y revisiones veterinarias frecuentes, puede marcar la diferencia en la longevidad y bienestar de las mascotas.