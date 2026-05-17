Viajes 2x1 a Asia, Turquía y vuelos desde 90.000 pesos en la feria de Anato en Medellín

Expovacaciones está en Medellín con ofertas especiales a Asía, Turquía y tiquetes nacionales

La feria de Anato que se realiza en Medellín se convirtió en una vitrina de grandes descuentos para quienes planean viajar dentro y fuera del país. Entre las ofertas más llamativas aparecen paquetes internacionales 2x1 hacia destinos asiáticos y europeos, además de vuelos nacionales desde 90.000 pesos.

Durante el evento, Carolina García, gerente de Mercadeo de Despegar, explicó que Medellín es actualmente uno de los mercados más importantes para el turismo en Colombia debido al alto volumen de viajeros que se movilizan desde la ciudad.

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Grandes ofertas para las vacaciones durante feria de Atano en Medellín

“Medellín es una de las ciudades donde mayor tráfico de viajeros tenemos y por eso quisimos impulsar desde aquí toda la oferta turística, desde vuelos y hoteles hasta circuitos internacionales”, aseguró.

Uno de los productos estrella de la feria son los circuitos internacionales con promociones 2x1 hacia destinos como Turquía, Egipto, Japón y Tailandia. Según explicó la compañía, algunos paquetes arrancan desde los 6 millones de pesos para dos personas.

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La ejecutiva señaló que este tipo de promociones está transformando la forma en que los colombianos planean sus vacaciones. Aunque destinos tradicionales como Punta Cana, San Andrés, Cartagena y Santa Marta siguen liderando las búsquedas, cada vez más viajeros se interesan por recorridos internacionales de larga distancia.

“Con promociones así, muchos viajeros empiezan a pensar que por un valor similar pueden ir mucho más lejos y vivir experiencias diferentes”, comentó García.

Según confirmó, el interés creciente por Turquía y Asia también ha sido impulsado por fenómenos culturales como las novelas turcas, la música y el contenido digital que ha despertado curiosidad entre los viajeros colombianos.

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La feria también incluye descuentos en vuelos nacionales desde Medellín. Entre las promociones más llamativas aparecen trayectos hacia San Andrés desde 90.000 pesos.

Además, hay paquetes todo incluido a destinos del Caribe como Punta Cana y Cancún. En algunos casos, las ofertas incluyen vuelos, alojamiento cinco estrellas, alimentación y actividades.

Por ejemplo, los paquetes a Punta Cana arrancan desde 3 millones de pesos por persona para cinco días y cuatro noches, mientras que los viajes a Cancún comienzan cerca de los 4 millones de pesos.

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Durante la feria también se están ofreciendo descuentos especiales para parques temáticos y hoteles internacionales, además de beneficios financieros con diferentes entidades bancarias.

La compañía explicó que actualmente los viajeros buscan mucho más que un tiquete aéreo y valoran experiencias completas y acompañamiento personalizado para organizar sus viajes.

“Hoy las personas quieren asesoría, circuitos organizados y experiencias más completas. Muchos viajeros necesitan ayuda para elegir rutas, hoteles y actividades, y eso es parte de lo que ofrecemos”, afirmó la gerente de Mercadeo.

Las promociones estarán disponibles hasta el próximo lunes 18 de mayo, en la plazoleta central del Centro Comercial Viva Envigado.