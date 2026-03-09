“El hombre dejó huella”: se mofan de los pocos votos que sacó Daniel Quintero en Medellín

Uno de los resultados más curiosos de las recientes elecciones fue la baja votación de la consulta del Frente Amplio, protagonizada por el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien resultó derrotado.

Aunque Roy aventajó a Quintero, lo cierto es que la disputa entre ambos candidatos estuvo muy reñida. Eso sí, fue la consulta menos votada de la jornada, con apenas 595.978 votos reportados, según el preconteo de la Registraduría.

Uno de los detalles que llamó la atención de la opinión pública fue el austero desempeño que tuvo Quintero en Medellín, una ciudad que debía ser su bastión electoral teniendo en cuenta que fue su alcalde.

En la capital antioqueña, según el último reporte de la Registraduría, Quintero consiguió 21.084 votos, lo que representó apenas el 3,99 % del total de los votos de todos los candidatos de las tres consultas. En contraste, Paloma Valencia obtuvo allí mismo 324.809 votos y Juan Daniel Oviedo, 58.432. Incluso Aníbal Gaviria, que también fue alcalde de Medellín, consiguió más del doble de Quintero, con 42.232 votos.

El desempeño de Quintero en Medellín, aunque le alcanzó para ganarle a Roy en esa ciudad, generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos incluso se mofaron de él. “Daniel Quintero sacó 21.000 votos en Medellín. El hombre dejó huella”, comentó el periodista Pascual Gaviria.

¿Qué dijo Daniel Quintero tras ser derrotado por Roy Barreras?

Entre tanto, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero ya se pronunció sobre la derrota que sufrió en la consulta en la que participó con Roy Barreras.

“Desde Medellín, quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país. Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, sostuvo Quintero en una publicación de redes sociales.