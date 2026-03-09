Esta fue la tajante reacción de Daniel Quintero tras su derrota ante Roy Barreras: “Sin plata, ni maquinarias”

Roy Barreras derrotó a Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida y será candidato presidencial en la primera vuelta del 31 de mayo.

Roy Barreras se consolidó este domingo como el candidato presidencial del Frente por la Vida, luego de derrotar en las urnas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Con más del 80 % de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Barreras logró una ventaja decisiva que lo posiciona directamente en el tarjetón para la primera vuelta del próximo 31 de mayo de 2026.

Los datos oficiales arrojaron que más de 220.000 sufragios fueron para Barreras, frente a los cerca de 197.956 obtenidos por Quintero. La diferencia, que supera los 20.000 votos, marca un punto de inflexión para el sector del Pacto Histórico, donde ambos sectores buscaban el respaldo popular para liderar la continuidad del proyecto político actual.

El pulso en las urnas: Barreras se impone al “quinterismo”

Pese a que las proyecciones iniciales sugerían una contienda más cerrada, el exsenador Roy Barreras logró capitalizar el apoyo en diversas regiones del país, superando el fortín político que Quintero ha intentado consolidar desde la capital antioqueña. La jornada electoral, que movilizó a más de 514.773 ciudadanos solo dentro de esta consulta, definió el rumbo de la coalición de cara a las presidenciales.

Desde la Registraduría se confirmó que la tendencia es irreversible. Barreras, reconocido por su experiencia legislativa y diplomática, asumirá ahora el liderazgo de una campaña que busca llegar a ocupar la Casa de Nariño.

“Sin maquinaria”: la reacción de Daniel Quintero tras la derrota

Minutos después de conocerse la victria de Barreras, Daniel Quintero se pronunció desde Medellín a través de sus canales oficiales. En un mensaje que buscó resaltar la independencia de su campaña, el exmandatario local enfatizó que su votación se logró de manera orgánica.

“Quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros sin plata, sin partidos, sin maquinarias, por convicción”, afirmó Quintero.

El exalcalde, quien basó su propuesta en la implementación de ciencia y tecnología como ejes fundamentales, reconoció el triunfo de su contendor y aseguró que se someterá a lo que dicta la normativa de la consulta. “Quiero felicitar a Roy por su triunfo, lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad...Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, añadió, dejando claro que su estructura política se integrará a la campaña principal.

El factor Petro y el camino hacia mayo

Para Quintero, el balance final de la jornada no es una derrota absoluta para su sector. El exalcalde fue enfático al señalar que, por encima de los nombres individuales, la cifra global de participación fortalece al Gobierno nacional. “El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico”, sentenció.

Con este panorama, la coalición Frente por la Vida comienza su proceso de reorganización interna. La tarea de Roy Barreras será ahora unificar las bases que apoyaron a Quintero con la mira puesta en la contienda de mayo donde se definirá el sucesor de la actual administración.