Temido narcotraficante alias ‘El Cantante’, fue capturado por la Policía y la DEA en Medellín

En una operación conjunta de cooperación internacional, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), capturó en Medellín a Uriel García Murillo, alias ‘El Cantante’, señalado narcotraficante requerido con fines de extradición por las autoridades estadounidenses.

Lea también: Vocero de las bandas delincuenciales de Medellín decidió apartarse de la mesa de paz urbana

De acuerdo con la investigación, alias ‘El Cantante’ era un articulador clave en el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, con una capacidad criminal que le permitía movilizar hasta dos toneladas mensuales de droga, fortaleciendo redes transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que el capturado deberá responder por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, en el marco de procesos judiciales adelantados por Estados Unidos.

Este resultado se suma a la captura, en 2025, de su hermano, alias ‘El Bendecido’, golpeando de manera directa la estructura criminal a la que pertenecían.

Por presuntas irregularidades en contrato de distribución de licorres imputan a exgobernador del Chocó

La producción del portafolio de licores en Chocó, así como la distribución y comercialización de las bebidas en el departamento habrían sido entregados de manera caprichosa y direccionada a una industria licorera del interior del país, entre 2008 y 2010.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el entonces gobernador, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, presuntamente dispuso tramitar y celebrar dos contratos relacionados con las mencionadas actividades en contravía de las normas vigentes de contratación pública y desconociendo ordenanzas departamentales.

Adicionalmente, fueron identificadas cláusulas contractuales que eximieron a la empresa licorera contratada de pagar el 12% del impuesto al consumo, como lo establecía la normatividad de la época. Esta y otras irregularidades detectadas permitieron al contratista apropiarse de algo más de 14.154 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.