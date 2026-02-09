“Salieron a cumplir su deber y no regresaron”: dos subintendentes de la Policía fueron acribillados con fusil en Antioquia. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, tras el asesinato de los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, ocurrido en el municipio de Anorí, en el nordeste del departamento.

Los dos uniformados, ambos de 39 años, se encontraban realizando labores de control y verificación en establecimientos comerciales cuando fueron atacados con fusil por hombres armados. En el mismo procedimiento participaba un tercer policía, quien logró escabullirse y salvar su vida en medio del ataque.

Emboscada mortal en Anorí: dos subintendentes asesinados en pleno operativo

De acuerdo con la información oficial, el crimen se registró en el parque principal de Anorí, donde los subintendentes quedaron expuestos luego de que los escuadrones móviles de apoyo se retiraran del lugar. Minutos después, cuatro hombres en motocicletas llegaron hasta la zona y abrieron fuego contra los uniformados, causándoles la muerte de manera inmediata.

“Este hecho criminal, atribuido a estructuras armadas ilegales con presencia en la jurisdicción, constituye una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región”, indicó el general Rincón, quien rechazó de forma contundente lo sucedido.

Según las autoridades, en este municipio tienen presencia organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la principal estructura sospechosa del ataque serían las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

“Rechazamos de manera categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”, expresó el director de la Policía Nacional, quien anunció el despliegue de todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para dar con los responsables.

La institución aseguró que este crimen no quedará en la impunidad y que se reforzará la presencia policial en la zona, una de las más golpeadas por la violencia en Antioquia.

Antioquia, uno de los departamentos más afectados

El doble homicidio vuelve a encender las alarmas sobre la crítica situación de orden público en Antioquia, uno de los departamentos con mayor número de uniformados asesinados en los últimos años.

Según cifras oficiales, en 2025 fueron asesinados 44 policías y militares, el doble de los casos registrados en 2024, cuando se contabilizaron 22 muertes de integrantes de la Fuerza Pública. Desde enero de 2024, más de 60 uniformados han sido asesinados en el departamento por acción de grupos armados ilegales.

Las confrontaciones entre estructuras criminales también han ido en aumento. De acuerdo con el informe de Calidad de Vida del programa Antioquia Cómo Vamos, los enfrentamientos pasaron de 9 en 2020 a 34 en 2024, lo que representa un incremento del 55 % solo en el último año.

Las subregiones más afectadas son el Nordeste, Norte y Bajo Cauca, donde persiste una fuerte disputa por el control territorial y las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal.

Anorí, un municipio bajo fuego

En el caso específico de Anorí, las autoridades han denunciado desde el año pasado la incursión armada del Clan del Golfo y los constantes choques con el ELN y las disidencias de las Farc, lo que ha generado una grave crisis humanitaria.

A finales de octubre de 2025, se conoció que al menos 322 personas fueron desplazadas de sus hogares por los enfrentamientos armados en la zona rural del municipio.

“El Ejército aún no llega con sus tropas para recuperar la seguridad del corregimiento El Charcón de Liberia. La gente clama por la presencia de la Fuerza Pública para poner a correr a los bandidos”, había advertido previamente el gobernador Rendón.

La muerte de los dos subintendentes vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de la Fuerza Pública en regiones dominadas por estructuras armadas ilegales y deja un mensaje de alerta sobre el deterioro de la seguridad en Antioquia, donde servir al país se ha convertido, cada vez más, en una labor de alto riesgo.