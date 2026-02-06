Revelan que los combos en Medellín estaría trabajando como escoltas de capos extranjeros

Las estructuras criminales que operan en Medellín y que son más conocidas como combos, estarían ampliado sus servicios y ya no solo están recibiendo rentas ilegales, como de la extorsión y el microtráfico, sino que también le estarían prestando servicios de seguridad y protección a los capos extranjeros que han llegado a la ciudad para coordinar sus negocios.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades lograron evidenciar que variadas estructuras del crimen organizado internacional han encontrado apoyo en los combos o grupos delincuenciales locales, que al conocer la ciudad, les ofrecen servicios de logística, movilidad y esquemas de escoltas a cambio de millonarios pagos.

Combos en Medellín estarían al servicio de capos extranjeros

Según El Colombiano, este fenómeno ha quedado al descubierto debido al fortalecimiento de la lucha contra el crimen transnacional en Medellín. Desde 2021, la ciudad cuenta con 19 bases de datos internacionales, lo que ha permitido 65 capturas por circular roja de Interpol.

De ese total, 52 se han realizado desde 2024, y seis en lo que va de 2026, correspondientes a extranjeros que pretendían ocultarse en el área metropolitana.

“Los cuidan estructuras criminales de Medellín, lo que constituye en muchos casos otra renta criminal que tienen estas estructuras de acá para ofrecer servicios de guardaespaldas y de cuidado a mafiosos de otras partes del mundo, que sepan que estas investigaciones van a llegar a quienes les prestaban la vigilancia y seguridad”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Recientemente la captura de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, cabecilla de la estructura criminal panameña Los Sam 23, también conocida como Jordan 23, fue sorprendido en un allanamiento en un apartamento del sector El Poblado, donde se desarrollaba una reunión entre integrantes de la organización.

Según conoció el mismo medio, este sujeto llegó a la ciudad hace cerca de un año para trabajar en alianzas criminales a través del intercambio de armas, rutas de narcotráfico y esquemas de lavado de activos.

“Muchos de esos grupos negocian con estructuras de México, se juntan con ELN, se juntan con las Farc y con el Clan del Golfo para llevar droga a otras partes. Estos ciudadanos extranjeros, de otros países que vienen a Medellín y que tienen alianzas con esas estructuras para delinquir alrededor del narcotráfico, del tráfico de armas y de redes de trata de personas. Piden siempre el apoyo en términos logísticos y de seguridad”, añadió el mandatario.