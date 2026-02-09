Vocero de las bandas delincuenciales de Medellín decidió apartarse de la mesa de paz urbana

Este lunes, 9 de febrero, se conoció una carta con la que el jefe delincuencial conocido como alias Carlos Pesebre, cuyo nombre de pila es Freyner Alfonso Ramírez García, informó su renuncia a la Mesa de Diálogos de Paz que las bandas de Medellín y del Valle de Aburrá, dirigida por gobierno del presidente Gustavo Petro.

La carta tiene fecha del 31 de enero de 2026, según conoció El Colombiano, y fue dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño.

Renunció líder de una banda delincuencial que estaba en la mesa de paz urbana de Medellín

“Por medio de la presente, le comunico mi decisión de presentar mi renuncia al cargo de vocero principal (...) Asimismo, notifico que, a partir de esta fecha, me retiro de toda instancia del espacio de diálogo sociojurídico”, dice el documento conocido por dicho medio.

En la carta, Ramírez García alegó falta de garantías, improvisación institucional y que este proceso se encuentra actualmente en un “punto muerto”.

“Al asumir el cargo de vecero principal en el Espacio, hace aproximadamente tres años, experimenté tanto el honor como la responsabilidad de integrarme a una labor orientada a transformar vidas y brindar nuevas oportunidades a jóvenes, hombres, mujeres y también a mi propia persona Comprendí la intención inicial del Presidente de la República, reconociendo que todos, sin excepción, tenemos el derecho fundamental a una segunda oportunidad”, dice la carta.

Además, mostró su frustración diciendo que “del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas mis sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, añadió.