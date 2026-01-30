El precio del ‘guaro’ y el ron bajó más de 20.000 pesos con la suspensión de la Emergencia Económica

Baja el precio del aguardiente y el ron por decisión de la Corte Constitucional

Luego de la histórica decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente los decretos de la Emergencia Económica, el sector de los licores está celebrando. Con esta medida cautelar se frena de inmediato la aplicación de los nuevos impuestos, por lo que el impacto será directo y positivo en el bolsillo de los consumidores, ya que se registra una reducción en el precio del aguardiente y el ron.

De acuerdo con los principales cálculos, algunas de las principales licoreras deberán bajar el precio de las botellas, que podría estar entre los 7000 y los 30.000 según la referencia.

Baja el precio de licores por la medida de la Corte Constitucional

Esteban Ramos, gerente de la FLA, le dijo a El Colombiano que la empresa no había aplicado aumentos drásticos en sus precios base, que solo había incrementado el IVA del 5% al 19% desde el 1° de enero.

Sin embargo, alertó que de no haberse suspendido el decreto, la FLA habría subido sus precios casi un 50 % para cumplirle al Gobierno Nacional.

Hoy, una botella de 750 mililitros de Aguardiente Antioqueño en grandes superficies se consigue en 54.000 pesos, pero con el fallo se espera que el precio baje entre 7.000 y 8.000 pesos adicionales de forma inmediata al retornar el IVA al 5%.

Al mismo medio, Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC, dijo que el precio del Ron Viejo de Caldas de mayor rotación, de 750 mililitros, con el decreto llegaba a los 84.604 pesos, ahora bajará a los 54.545 pesos, mientras esté la suspensión.

En el caso del Aguardiente Amarillo de Manzanares que estaba en 71.112 pesos bajará a 49.705 pesos. Con esas disminuciones los precios bajan entre los 21.000 y 30.000 pesos respectivamente, como resultado de eliminar el aumento del IVA que había pasado del 5% al 19% y otros ajustes en el impuesto al consumo.