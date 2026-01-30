Conozca los impuestos que quedan suspendidos del decreto de emergencia económica mientras la Corte lo estudia

Este jueves, 29 de enero, la Corte Constitucional tomó la decisión de suspender de manera provisional los decretos 1390 y 1474 de diciembre de 2025 del gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de los cuales se declaraba el Estado de Emergencia Económica y Social y se establecían impuestos y medidas tributarias extraordinarias para financiar los gastos que se derivan de la emergencia.

La votación de la Sala Plena que terminó con la suspensión del decreto fue de seis votos a favor y dos en contra, para que la Corte pueda estudiarlo y prevenir daños irreversibles mientras se determina la constitucionalidad de los decretos.

También le puede interesar: “Por salvar el impuesto a los megarricos”: Petro alerta sobre impacto social luego del freno de la Corte al decreto de emergencia económica

¿Cuáles impuestos quedan suspendidos del decreto de la emergencia económica?

Esta decisión deja temporalmente suspendidos los aumentos de IVA y consumo en licores, vinos y juegos por internet, el de los envíos desde el extranjero, el cobro del impuesto al patrimonio progresivo, la sobretasa al sector financiero, impuestos a bienes de lujo, tabaco, vapeadores y el impuesto especial a hidrocarburos y carbón.

El Gobierno había proyectado que con esta medida podría recaudar cerca de 16 billones de pesos y que así podría garantizar el pago de la deuda externa, que a octubre de 2025 superó los 239.000 millones de dólares.

Gremios como la Andi, AmCham y Analdex celebraron la decisión de la Corte. Así como la Federación Nacional de Departamentos y gobernadores que consideran que los aumentos tributarios afectarían a empresas, ciudadanos y servicios públicos.

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro criticó la suspensión y dijo que “rompe el orden constitucional” y advirtió sobre riesgos en el pago de la deuda.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló la decisión de favorecer a los sectores más ricos y podría afectar los programas sociales.