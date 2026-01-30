“En nombre de Colombia les doy las gracias”: Fico celebró la decisión de la Corte y aseguró que había radicado una solicitud porque Petro se había pasado al Congreso

La Corte Constitucional, este jueves 29 de enero, tomó la decisión de suspender de manera provisional los decretos 1390 y 1474 de diciembre de 2025 del gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de los cuales se declaraba el Estado de Emergencia Económica y Social y se establecían diferentes tipos de impuestos y medidas tributarias extraordinarias para financiar los gastos que se derivan de la emergencia, con los que esperaba recaudar hasta 16 billones de pesos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un mensaje a través de sus redes sociales para celebrar la decisión de la Corte Constitucional e indicó que él radicó la solicitud desde el 13 de enero.

Fico celebró la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de la Emergencia Económica

El mandatario de la capital antioqueña publicó un mensaje en sus redes sociales en donde aseguró que desde el pasado 13 de enero había enviado la solicitud ante la Corte porque Petro pasaba por encima del Congreso.

“Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, creo en las instituciones y en la Justicia. El 13 de enero radiqué ante la Corte Constitucional una solicitud de la suspensión urgente del decreto de la supuesta emergencia económica con el que el presidente Petro pretendía pasar por encima del Congreso para hacer y deshacer a su antojo“, escribió en la primera parte del mensaje.

Luego, Fico aseguró que “la Corte toma una decisión histórica y suspende estos decretos. En nombre de Colombia les doy las gracias a las Magistradas y Magistrados valientes que tomaron esa decisión. Siempre defenderé la legalidad, la Constitución, la democracia y el equilibrio de poderes. Colombia no es una dictadura. Colombia se respeta y la seguiremos sacando adelante desde las regiones".