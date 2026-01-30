Petro arremete contra la Corte Constitucional por la decisión de suspender la emergencia económica y dice que es por ser su gobierno

La Corte Constitucional tomó la decisión de suspender de manera provisional los decretos 1390 y 1474 de diciembre de 2025 del gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de los cuales se declaraba el Estado de Emergencia Económica y Social y se establecían diferentes tipos de impuestos y medidas tributarias extraordinarias para financiar los gastos que se derivan de la emergencia.

Ante la decisión cautelar, el presidente Petro publicó un extenso mensaje a través de sus redes sociales para cuestionar la decisión de la Corte Constitucional.

Petro aseguró que la decisión de la Corte fue por ser su gobierno

“Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo“, dice la primera parte del mensaje publicado por el mandatario de los colombianos.

Luego aseguró que “se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena".

Según Petro, esta decisión de la Corte refleja un “una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador”.

Petro también aseguró que mientras él gobierne, el costo de la deuda no la pagará “el pueblo trabajador”.

“Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y Constituyente del pueblo. No sé puede dejar perder un concepto tan básico para la Justicia Social como el Salario Vital. Es el pueblo el que ahora decide”, puntualizó diciendo el presidente.