Padre de uno de los jóvenes del bus accidentado en Bello contó la decisión que salvó a su hijo

Velatón en Bello en memoria de los estudiantes fallecidos en el accidente del bus ocurrido en Antioquia.

La tragedia que enluta al Liceo Antioqueño también deja historias marcadas por la ausencia y el duelo desde otro lugar. Juan David Vélez Lopera, uno de los egresados que no viajó a la excursión de fin de curso, vive hoy el dolor de haber perdido a varios de sus compañeros de grado, con quienes se había graduado apenas semanas atrás.

Este lunes, Juan David regresó al colegio acompañado de su padre, Joaquín Vélez, en un gesto silencioso de despedida y acompañamiento. El joven, visiblemente afectado, enfrenta un fuerte impacto emocional al recordar que pudo haber estado en ese viaje que terminó en tragedia, pero que por distintas circunstancias no realizó.

En medio del recogimiento, la familia se ha mantenido unida para afrontar el duelo. Para su padre, el hecho de que su hijo esté con vida es un milagro que hoy cobra un significado profundo, por lo que decidió acompañarlo al plantel educativo como parte del proceso de despedida de sus amigos y compañeros.

La sede del Liceo Antioqueño, ubicada en el barrio Palmar de Serramonte, en el municipio de Bello, continúa recibiendo mensajes, flores y muestras de solidaridad por parte de la comunidad educativa y ciudadanos que se han sumado al luto colectivo.

Entre el dolor y la incertidumbre, el amor familiar, los gestos de apoyo y las señales de duelo se han convertido en un refugio para quienes, como Juan David, cargan con la tristeza de seguir adelante sin sus compañeros, pero también con la conciencia de una vida que continúa.