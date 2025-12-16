En redes sociales salieron a defender al conductor del bus donde murieron 16 estudiantes; “Era precavido”

Lo que sería una excursión de ensueño para el inicio de la vida universitaria y profesional, terminó convertida en una tragedia que deja a 17 personas fallecidas tras la caída de un bus a un abismo en la vía que comunica a Segovia con Remedios, en Antioquia.

En las horas de la mañana del domingo 14 de diciembre se confirmó esta noticia que enluta a decenas de familias del Liceo Antioqueño de Bello, quienes mandaron a sus hijos a la tradicional excursión de grado 11 a Tolú, Sucre, luego que días antes culminaran sus estudios secundarios.

Las autoridades de tránsito confirmaron que las víctimas mortales son 16 estudiantes y el conductor del automotor, quien, según las primeras investigaciones, habría sufrido un microsueño, operario que hacía parte de la empresa Precoltur, compañía a la que acudieron los estudiantes para contratar el vehículo de manera directa, ya que ellos mismos organizaron la excursión de manera independiente como lo aclaró secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, mismo que precisó que la institución educativa no participó en la planeación de la excursión y que no viajaban docentes en el bus.

Fueron 40 metros los que cayó este bus, que quedó totalmente destruido tras el impacto, momento en el que la mayoría de estudiantes se encontraba dormidos.A la cifra de víctimas fatales, se le suman la de los 20 heridos que dejó el accidente, varios de ellos en estado crítico que fueron trasladados inicialmente a los hospitales de Remedios y Segovia.

El sentido pésame de los colombianos al conductor de Precoltur tras accidente en Antioquia

Como Jonathan Alexander Taborda Lopera, fue identificado el conductor de este automotor, mismo al que la empresa de transportes a la que estaba asociado le hizo un sentido homenaje por medio de una publicación de Instagram que rápidamente sobrepasó los 27.000 ‘Me Gusta’ en Instagram; pésame en el que muchas personas le mostraron su apoyo a sus familiares.

"Que bueno que ustedes si le hagan mención de su memoria, ya que los medios de comunicación solo se han enfocado en los estudiantes y no han hablado del conductor“, ”Viajamos con él para cali, Popayán, pasto y ecuador. Buena persona y muy diligente en su trabajo“, ”Viaje con él hace un mes al Eje Cafetero y era una persona alegre e impecable en su trabajo", “Y la mayoría de personas tirándole la culpa, cuando un microsueño le puede pasar a cualquiera”, y “Él era un buen conductor, precavido y un buen ser humano, nadie está libre de un accidente y más cuando se maneja por carretera”, fueron algunas de las reacciones en el post.