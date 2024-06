Daniel Quintero aseguró que Bancolombia se está cayendo por la persecución a miembros de su movimiento

Desde la noche de este lunes festivo, 3 de junio, los servicios relacionados con las aplicaciones de Bancolombia estuvieron intermitentes y con constantes fallas , que impidieron que los millones de usuarios que intentaron hacer transacciones se vieran afectados. Ahora, Daniel Quintero Calle aseguró que la caída del servicio digital de la entidad bancaria es por cuenta de una persecución que están adelantando en contra de 4 de sus funcionarios.

El exalcalde de Medellín, quien está el ojo del huracán por cuenta de sus funcionarios, que están bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación por pedirle dinero a sus subalternos y así financiar su movimiento .

Daniel Quintero asegura que Bancolombia se cayó por persecución a sus funcionarios

“¿Saben por qué se está cayendo Bancolombia? Porque están dedicados a la persecución de nuestro movimiento, ya son 4 personas de mi administración que son acosadas con correos intimidatorios. Un Banco que toma partido político pierde toda la confianza. Pido a la @sicsuper y a la @SFCsupervisor revisar estos abusos y extralimitaciones”, escribió a través de su cuenta oficial de X antes Twitter.

El mensaje está acompañado de la imagen de la carta que asegura le está llegando a sus exfuncionarios en la que le hacen la solicitud de la documentación requerida por los movimientos de dinero que estarían efectuando.

“Solicitamos su colaboración para el cumplimiento de las disposiciones consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la Superintendencia Financiera de Colombia, en materia del conocimiento del cliente y administración de riesgo, que nos exige, entre otros, conocer a nuestros clientes y sus relacionados; su actividad económica; el origen de sus recursos y monitorear sus operaciones”, dice uno de los párrafos de la misiva.

Luego enumera la documentación que debe hacer entrega a la entidad bancaria, para poder demostrar la actividad económica, origen de los recursos, certificaciones de ingresos, declaración de renta, entre otros.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Eso es normal cuando se hacen varios movimientos y generan sospechas!”, “seguramente no le van a tumbar el banco a todo el país por perseguirte a vos”, “Ex Alcalde, son actividades de conocimiento del cliente que toda entidad financiera debe desplegar en desarrollo de sus deberes de debida diligencia y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo” y “Señor solo por si acaso, eso es un procedimiento normal de conocimiento del cliente que está en la norma SARLAFT, además usted es PEP ¿Qué tiene que ver esto con la app? Irresponsable me parece de su parte hacer este tipo de afirmaciones que no corresponden a la realidad”.