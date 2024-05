Audio revela plan de funcionarios de Daniel Quintero por error en presupuesto del 2021

“Es como cuando uno está potencialmente rico pero pobre en el momento, tienes la billetera llena de plata en la casa, pero para pagar en la chacita no tienes un peso. Así. Para el otro año ya la plata está”, se escucha decir en el audio publicado por la abogada Gloria Jaramillo, Tyche en las redes sociales , en el que participa una funcionaria de carrera, por lo que está en su puesto actualmente, y varios de los alfiles de Daniel Quintero Calle durante su administración.

PUBLICIDAD

En el audio, que dura más de 30 minutos y fue publicado por la abogada, participa Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Quintero, la jurídica de la Alcaldía, Isabel Cristina Cadavid, que luego pasó a ser secretaria, y otros funcionarios entre ellos Santiago Preciado, subsecretario técnico del despacho.

Audio revela entramado con el presupuesto de Medellín

“Este audio pertenece a una reunión del día Viernes 6 de agosto de 2021, dos días antes de la reunión en donde Juan Pablo Ramírez exigió aportar a la Corporación en futuro se parece a nosotros, en él se escucha a la entonces jurídica de Juan Pablo, de nombre Isabel Cristina Cadavid, quien luego llegó a ser secretaria, en reunión con otros funcionarios de la secretaría de inclusión social, entre ellos Santiago Preciado, quien estaba como encargado ya que Ramírez estaba en licencia por paternidad”, explicó la abogada.

En el audio se escucha que los funcionarios recibieron instrucciones por parte de Ramírez y en este explican que el presupuesto quedó mal elaborado y no tendrían recursos para terminar el mes.

“No habrá recursos para terminar el mes, por lo que deberán quitar recursos a otras secretaría y programas. La funcionaria propone realizar un “tetris financiero” mientras pide a los presentes que junto a sus equipos jurídicos deben ser creativos para la contratación, incrementar la contratación directa y manejar la información para que no se entere la prensa”, explicó la abogada.

Además, en el audio queda claro que conocen lo que significa dejar rastros para hallazgos fiscales y disciplinarios.

Algunas de las frases que revelan el plan para la prensa son: “Mucho cuidado con la atención a medios de lo que se va a empezar a generar sobre todo derechos humanos”, “Cuál es la unidad del discurso, no le echamos la culpa a hacienda, no… el que le eche la culpa a hacienda se va... ni a la administración anterior, nosotros somos la administración anterior”, “No le vamos a echar la culpa a ningún director porque tenemos que cubrirnos, en el 22 ejecutaremos normal”, “Hay dos cosas muy importantes en el discurso, en la Alcaldía no estamos quebrados, lo que pasa es que hubo un mal manejo del recurso”.