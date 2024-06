Ojo: Superfinanciera tomará medidas contra Bancolombia por la caída de su plataforma

En rueda de prensa celebrada en la tarde de este miércoles 5 de junio, el Superintendente financiero, César Ferrari, se refirió al actual problema que tienen los clientes de Bancolombia al momento de ingresar o realizar alguna transacción desde la plataforma. Al respecto, el funcionario aseguró que desde la entidad que dirige, se iniciarán las investigaciones pertinentes sobre el caso.

“La situación por la que pasa un banco en particular, en este caso Bancolombia, pasó antes con Itaú, se logró superar y yo espero que esto se supere. Seguimos investigando que es lo que está pasando, nos han asegurado que esto se recuperará prontamente. En todo caso, eso no impide que sigamos en la línea de supervisión bancaria, respecto a las cosas que no deben volver a ocurrir. Eso implica de que se tomen medidas desde la banca, que van a ser supervisadas por nosotros para que, efectivamente, estas cuestiones no se vuelvan a reproducir en el corto plazo”, dijo el superfinanciero.

Sobre si habrá alguna serie de sanciones, Ferrari no cerró la puerta pero tampoco la abrió, ya que dejó claro que tomarán medidas de acuerdo a lo que investiguen.

“Son medidas que son el resultado de supervisiones que hacemos estrictamente sobre la ocurrencia de un momento particular, o sea, anunciar ahora qué vamos a hacer, es simplemente un exabrupto. (...) No se trata de esconder a nadie ni de proteger a nadie. Se trata de que se cumpla el beneficio de todos los colombianos”, comentó César Ferrari.

Ya había informado Bancolombia que estaban trabajando para “tener nuestros canales digitales al 100%”.

“Mientras tanto, puedes usar los cajeros y corresponsales bancarios para retirar y pagar con tus tarjetas débito y crédito. Para tu tranquilidad, la plata y la información de nuestros clientes siempre ha estado segura. ¿Ya te pusiste en contacto con nosotros? Te pedimos paciencia para que nuestro equipo pueda ayudarte. Lamentamos mucho las molestias que esto pueda generarte”, fue lo que anunciaron desde la cuenta de “X” del banco.